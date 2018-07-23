蔣月惠二哥 勸她快回屏東

2018年07月23日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠爆紅後行程不斷，不少親朋好友開始擔心個性單純的她被人利用，紛紛勸告她趕快回屏東。蔣在20日深夜在臉書發了一則「給家人一封信」，表示若縣長潘孟安能給她公文，她馬上就回屏東。

蔣月惠旋風式爆紅，這幾天不斷在台北上談話性節目、趕行程，不少親朋好友甚至是網友，開始覺得蔣的行程已經變質，希望她趕快回屏東，不要模糊拆遷案焦點，繼續為鄉親奮鬥；二哥蔣仁泉也不斷透過家人勸她回家。

不少網友亦在臉書上提醒她「莫忘初衷」、「見好就收，可以回屏東了」、「盡早回歸本業，繼續原本的生活」。甚至還有網友打電話到羅騰園，請員工快點打電話叫蔣回屏東。

不過蔣月惠卻在臉書上PO文表示若潘孟安能給她倆份公文，就會馬上回屏東。第1分是潘孟安不提告她質疑潘「收了多少錢」的公文；第2分是公勇路等迫拆民宅案，要等到法院的判決書結果，才能走下一步動作。若她收到就馬上回家，年底選舉票也會投給潘。

縣府發言人黃建嘉強調，縣府寄的是律師函，並沒有對蔣議員提告，也從沒有人向任何人提及「褫奪公權」一事；目前仍有7戶未同意戶，一定會取得書面同意後才會遷移。

另外縣府也針對網路上流傳「7月16日公勇路拆除居民遭脅迫」的影片，舉行記者會說明，遭指控的縣府工務處長楊慶哲也親自說明，表示影片中所說的「處理一下」，是打電話給副處長毛子良，要他將同意戶及不同意戶做切割，拆除過程才不會破壞不同意戶，而非居民所說的「打給黑道」。

(中國時報)