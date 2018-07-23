獨角仙爬上牆 桃園高中有藝思

桃高過去擋土牆總是水泥色烏黑一片，校方請來彩繪師畫上桃高的特色，包括每年夏天都會出現的獨角仙等，繽紛色彩讓校園增添青春洋溢的氣息。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

校園吹起彩繪風！桃園高中過去擋土牆總是水泥色烏黑一片，校長林煥周覺得跟學生青春洋溢氣息不符，請來彩繪師畫上桃高的特色，包括體育班揮灑汗水的拚勁、整齊畫一的儀隊、每年夏天都會出現的獨角仙等，學生們更七嘴八舌出意見，讓彩繪師也開心邊畫邊修，一同讓校園展現新風貌。

桃高運動場旁的擋土牆彩繪，分為運動風、社團風、特色風、環保風等4大類，運動風以學校體育班為主軸，有田徑隊丟鉛球、跑步、丟標槍，還有游泳隊水中蛟龍的英姿。社團風是熱舞、樂團等，特色風則是桃高獨有的地景風貌，像是桃子樹、獨角仙等，靠近垃圾場走環保風，畫上北極熊、鯨魚，呼籲保護地球。

林煥周笑言，當初只跟繪圖師描述構想、沒有給照片，繪製時學生們都湊過去七嘴八舌表達想法，像是儀隊制服顏色要淺一點、單排太單薄要多排展現氣勢，童軍也特地現場比畫旗幟，最後畫出的旗號代表「TAOYUAN」，多元豐富的畫面全是學生和繪師現場溝通的成果。

林煥周說，桃高新的人文藝術大樓有空下一面藝術牆，本來思考陶燒、磁磚等各式方式，因彩繪牆的熱情回響，決定也跟進，將繪上教室和戶外窗景沒有界線的課堂風貌，希望以延伸的美景，呼應108年課綱的翻轉教學，課堂上不再只是制式講課，自然的融入跟帶領，讓學生們的高中生活更多采多姿。

(中國時報)

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