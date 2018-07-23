賴清德現身黨部後援會 相挺黃偉哲

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中國時報
／台南報導

行政院長賴清德22日下午來到台南善化活動中心，參加民進黨市黨部舉辦的後援會座談活動，包括民進黨台南市長參選人黃偉哲和獲提名的市議員、里長參選人皆出席，展現黨內大團結氣氛。賴清德要支持者年底票投給黃偉哲，延續台南綠色執政。

民進黨市黨部舉辦的賴清德與後援會座談會，被視為是賴清德為黃偉哲拉抬凝聚黨內團結的活動，除了賴清德與黃偉哲本人參與外，包括立委林俊憲、議長賴美惠、市黨部主委黃先柱和前台南市副市長顏純左都有到場，但是立委陳亭妃和王定宇則沒有現身。

黃偉哲表示，今年底這場選戰很關鍵，他拜託大家投票給他和所有民進黨提名的市議員，讓民進黨繼續在大台南執政，延續綠色執政和優秀執政。

賴清德則對綠營支持者大談政績牌，包括年金改革、轉型正義、不當黨產條例修正，強調大家關心的改革，會在2年內由蔡英文總統帶領行政院和立法院黨團一起完成。

賴清德還說，黃偉哲是他台大的學弟，認識黃已經20年以上，黃偉哲在立法院問政成績優秀，曾連續蟬連公督盟評選優秀立委17次。

過去他雖然擔任台南市長，但也要尊重選民的決定，初選期間他沒打過任何電話給任何陣營的支持者，黃偉哲出線是台南市民決定的結果，希望大家繼續支持黃偉哲。

(中國時報)

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