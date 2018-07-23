徐欣瑩、楊文科貼文 吹撩妹風

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

最近網路上吹起一股「撩妹風」，網友以古人或知名人物的圖片創造「撩妹金句」，像是牛頓搭上「萬有引力讓我們彼此吸引」，引發流行話題，這股風潮也吹到了政治人物的粉絲專頁，新竹縣長參選人徐欣瑩粉絲團就打出了縣政撩妹文，也有粉絲替副縣長楊文科製作撩妹圖，讓選戰多了一絲輕鬆氣息。

不同於網路上話題文都用人物照片，徐欣瑩的粉專撩妹文用的全是新竹縣政的照片，像生醫園區醫學中心照片搭配的文案就是「我可以醫急重症，但無法醫治我對妳的病入膏肓」，說明竹竹苗缺乏急重症醫學中心。另外，霄裡溪的照片搭配「我可以給妳的，就是一塵不染的真心」，除了暗嵌電影主題曲歌詞之外，還說明霄裡溪以往遭電子大廠排放汙水，在各界共同努力下，終於在2015年截斷工廠的廢水排放，讓霄裡溪恢復往日的純淨。

其他撩妹話題還包括自來水延管補助、興隆大橋的興建、頭前溪橋機車道拓寬以及竹北環狀交流道改善計畫。這一系列撩妹文貼出後引起網友迴響，還有網友留言新竹人真幸福。

另外，楊文科雖無自製撩妹金句圖，但有粉絲主動製作，用楊文科的大頭照搭配粉絲專頁名稱，寫下「在五色鳥的天空下，讓我輕輕地喚醒妳」。政治粉專貼文吹撩妹風，也為激烈選戰中吹出一陣輕鬆氣氛。

(中國時報)

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