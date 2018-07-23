仿皮影戲 興華國小奪韓影展首獎

2018年07月23日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉全校僅43名學童的興華國小，11名中高年級生去年在老師黃奕心費心指導下，仿皮影戲拍攝「糖果工廠的祕密」，4月間勇奪2018台灣國際兒童影展第二名，7月更勇奪韓國兒童國際影展首獎及觀眾獎，小校之光大放異彩。

位於台塑六輕廠區附近的興華國小，學生們想拍出對廠區的感受，老師黃奕心、黃暄育協助學生們設計情境思考人與土地和環境的關係：一座工廠來了之後每天有糖果吃，但排放廢氣使人情緒暴躁，兩者之間該怎麼抉擇才好？

11名學生組成拍攝「糖果工廠的祕密」劇組，以皮影戲動畫呈現，學生畫圖、剪紙、照相、配音，老師協助後製動畫，片長雖僅10分鐘，但花了半年時間才完成，6000張圖畫都是2個三年級小朋友畫出來的。

擔任導演的學生張念庭、鄭羽岑說，小組成員對於工廠要不要毀滅就有2種意見，4個希望毀滅、6個認為要留著，劇組決定尊重所有人的意見，做了一個開放性結局。

指導老師黃奕心表示，以小孩子輕鬆、充滿創意的眼光反思家鄉環境議題，對學生而言很好玩，對老師來說也是挑戰。她說，製作過程也讓孩子了解每個人的想法不同也沒關係，關注議題的同時也要尊重多元思考與價值選擇。

「糖果工廠的祕密」4月參加2018台灣國際兒童影展拿下「小導演大夢想獎」第2名；7月間參加釜山國際兒童暨青少年影展更勇奪15歲競賽單元首獎及觀眾票選獎。

(中國時報)