2018年07月23日 04:12 中國時報 邱師儀

年底選舉是全民對於蔡總統執政兩年的期中考。回想陳水扁當選總統，民進黨首次執政，8年看下來就是主打「台灣認同」。到了蔡英文，民進黨第2次執政，兩年看下來就是主打「財富重分配」。扁、蔡兩位元首有一個共通點，就是一開始上任原本都想走稍微中間的路線，扁任命唐飛、蔡任命林全為行政院長，但民進黨的宿命就是發現綠營往中間移行不通，撐不了太久還是默默回到核心選民的舒適圈。

但不管是扁還是蔡，儘管有舒適圈，由於執政績效不彰，主要是經濟疲弱，因此舒適圈會慢慢萎縮，扁第2任萎縮到只剩下中南部低教育程度與老年選民支持，最終爆發「倒扁」。而蔡似乎也有這種味道，2016年把民進黨推上台的偏左選民，包括部分中產階級與年輕人，如今已顯著流失，蔡與民進黨深知危機四起，因此力挽狂瀾，把論述從中間急拉回左邊。

近日蔡總統與賴揆分別為民進黨年底選舉定調，蔡英文說：「救年金、討黨產、減稅金、新能源，這四項改革都是在改變台灣，台灣將因這些改革而進步，拜託大家一起挺改革」。賴揆的發言則更具刺激性：「年改完成後，蔡總統沒有大肆慶祝，反而向軍公教人員感謝、道歉，也感謝社會支持，如果說這不是謙卑，那什麼才叫謙卑。」聽起來就是一個最不謙卑的假謙卑說詞。

賴揆似乎不認為年金改革所反映的政府財政紀律不彰問題，罪魁禍首就是過去的藍綠政府。同樣一句話，賴揆大可講成：「政府對不起軍公教，過去不管哪一黨執政，都沒有將財政紀律做好，年改是我們最不得已的決定，我們同感不忍！」

觀察民進黨久了，都知道民進黨對軍公教的態度就算要裝，通常裝得很不像，理由很簡單：反正這些人也不會是我的選民，再怎麼厚道票也不會流進來。但對於軍公教，民進黨還是要勉強裝一下，因為這涉及到全民觀感，要不是有小部分反年改抗爭者的論述與手段都不盡理想，蔡要推動年改還不見得這麼容易。

古今中外「改革」喊起來本來就容易震天響，但實際執行起來不但腥風血雨，也常捲入許多無辜犧牲者。這時候主政者的心態尤其重要，改革階段主政者若能視民如傷，刮子民的肉就像刮自己的肉，改革也許還有可能軟著陸。然而民進黨執政最大的問題就是從來不把軍公教當成自己人，甚至有些綠營豬隊友更視軍公教如土芥，認為他們「貪得無厭」與「厚顏無恥」。

但反過來想，民進黨因為改革軍公教年金被罵，被罵得越用力，在選票考量上反而越有其道理。因為蔡總統執政兩年，當初支持她的許多七年級生，也就是太陽花世代，在台灣生計不易之下，必須遠赴大陸討生活。這些年輕人因為台灣認同支持了蔡，卻也因為這個支持，迫使他們必須到一個禁止台灣認同的地區求生。青年對於蔡在經濟成長與就業市場上「有感不起來」，這時候蔡就必須在容易有感的「重分配」上加壓。

但轉移焦點是無能領導人的慣用手段，美國總統小布希訴諸反恐就是想轉移大眾對國內經濟崩潰的關注。其實蔡英文應該學川普，政治語言上儘管凶悍，實質的經濟表現是連民主黨人也罵不下去的。有能耐把餅做大才是真年改。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)