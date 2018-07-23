推動良制一國，蔡比馬更有潛力

2018年07月23日 04:12 中國時報 陳長文

陸委會主委陳明通7月18日在華府演說表示，願在不設政治前提、不拘形式、不限地點下促成兩岸對話。陳主委演講核心高舉「中華民國在台灣」，客觀陳述中華民國的法統、兩岸分治、九二歷史事實，避開獨派言論，以中國大陸稱呼對岸，呼籲北京正視「中華民國」存在的事實。

陳明通以「歷史共享」的架構陳述政府遷台70年，有別於民進黨的慣用史觀，提到兩岸在近代有著集體記憶，以民族、文化歷史連結，表達中華民國的政治地位與立場；同時強調中華民國主權不能被讓渡、台灣的未來不可以非民主體制方式決定，希望兩岸在兼顧我方民主體制下務實溝通。陳主委囊括不同立場的堅持，反映台灣民意的最大公約數，也向大陸伸出橄欖枝，筆者原則給予肯定、正向解讀。

又觀同日蔡英文總統表態「以定力穩定兩岸現狀，兩岸政策一致」，隨後陳明通以陸委會主委身分在華府發聲，這形同蔡政府兩岸政策的「微調、重申、再定調」，向華府、國際社會、大陸當局宣示任內「維持現狀」的承諾。而北京的反應呢？大陸國台辦主任劉結一說「聽其言、觀其行」。筆者相信，因蔡政府過去言行時有不甚周全，在觀察蔡總統的，應不只有北京。筆者列舉今年3例：

第一、賴清德4月在立法院表示：「我作為行政院長，接受立委質詢時，可以誠實向立委報告，我確實是台灣獨立的工作者。」然作為中華民國行政院院長，當恪遵憲法，即使被動詢答，在國會竟自稱台獨工作者，當是有失身分、不可原諒的「誠實」。

第二、蔡總統6月受法新社採訪，以「中國」而非「中國大陸」稱對岸，縱當時北京密集打壓台灣，但中華民國總統發言仍不宜暗隱「一邊一國」。憲法國家定位若隨局勢搖擺不定，「執政者定力」怎夠？

第三、7月15日民進黨全代會上，有黨代表提案，依「維持現狀」論述提出新黨綱，以取代1991年《台獨黨綱》、1999年《台灣前途決議文》、2007年《正常國家決議文》，並凝聚台灣共識。然蔡主席說，去年已請中常會處理，類似案由不再另行處理。筆者想問，中常會處理結果何時可公開說明？亦即，其黨綱該相應陳主委的演講修正，以回應更多民眾的期待與認同。否則，「蔡主席的黨綱主張」、「蔡總統的兩岸主張」間的落差，在百家齊放的民進黨生態下，勢必影響蔡總統路線的落實。

蔡政府於華府的宣示有其重量，國際社會、對岸、台灣人民都會期待具體落實在蔡總統、賴院長的後續言行與改革。蔡總統的定力必須「內外兼施」，因為兩岸政策不僅涉及對外關係，也對應台灣內政、人民多元的歷史記憶與認同。20多年的對立衝突已讓台灣流失太多自信與競爭力，唯有尊重「中華民國在台灣」多元歷史脈絡下的民意，才能團結全民，進而有穩定環境，進行升級民主法治、經濟與社會的轉型過程。而臨近指標性的檢驗點則是5月掛牌的促轉會。

「轉型正義」一直是蔡政府難以掌握力道的政策。蔡政府能否在民眾記憶分歧、現實分裂之下，團結台灣內部，是社會長期對領導者的盼望。筆者期許，在綠營德高望重的黃煌雄主導下，促轉會能依循18日華府宣示的方向運作，最大限度尊重中華民國107年來的多元歷史記憶。否則，內部撕裂的反作用力會衝擊兩岸政策，變成台灣深層分裂的災難起點。

筆者兩年前曾公開期許本土出身的蔡總統，兩岸關係能做得比馬英九更好。相較蔡總統2017年國慶演說僅6次提到中華民國、48次台灣，陳主委華府演講提了10次中華民國、21次台灣；筆者願意透過陳主委的談話正向解讀蔡總統任內「定力維持現狀」的努力，但更期盼蔡總統、賴院長擴大心胸格局，定力中多些「推力」，在兩岸對話中積極促進兩岸良制、普世價值，為良制統一中國、造福全球華人深化基礎。

筆者也希冀習近平主席正視中華民國，善意理解台灣政黨輪替的常態、民意對價值觀與生活方式的堅持，盡速恢復兩岸對話。先前國台辦指出「制度」於兩岸關係的重要、習近平在「連習會」上表示相互尊重彼此制度的選擇，筆者相信都非偶發之語。

（作者為海基會首任祕書長）

(中國時報)