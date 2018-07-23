派遣勞工保護法才是正道

2018年07月23日 04:12 中國時報 劉士豪

行政院長賴清德拍板中央政府機關派遣人力於2年內歸零，並強調「改以機關自雇人力為主，並不是要直接減少用人」。減少中央機關現有的7238名派遣員工，回歸行政機關自雇人力，由政府率先企業實施，確實展現政府有心解決20多年來的奇怪現象─全國使用最多派遣勞動力的雇主，竟然是政府！

但中央政府為什麼要用那麼多勞動派遣人力，卻是許多人的疑問。

立法機關為管理中央政府機關員額，增進員額調配彈性，提升用人效能，民國99年4月1日起施行《中央政府機關總員額法》，將中央政府所有的人力分成5類，機關員額總數最高限為17萬3000人。第一類是政務人員，第二類俗稱「約聘雇人員」，兩者都有員額限制，在人力仍不足的情況下，各機關又進用了所謂的「臨時人員」。後來又因行政院人事行政局要求各行政機關限制進用臨時人員，除非有「重大政策須進用臨時人員之專案、計畫或特殊事由」，各機關只好將臨時人員的人事預算改為業務預算，以委託外包人力方式辦理。這就是行政機關使用派遣勞工的主因。

中央行政機關真的需要那麼多派遣勞動力嗎？台灣在解嚴以後，法令增長速度非常快，政務和行政業務急劇增加。以勞動部勞工保險局為例，民國39年台灣試辦勞工保險時，只是台灣省政府社會處下屬的一個小事業單位，精省後隸屬中央，最後改制為勞動部勞保局。

但勞保局的人力成長趕不及業務的增長。民國73年《勞動基準法》施行，有了「積欠工資墊償基金」的業務，找勞保局！78年施行農民健保，也找勞保局！84年開辦全民健保，要挖腳熟悉的行政人員，也從勞保局找！勞保局幾乎切出一半的人員到當年的中央健保局，剩下的人員仍要負責所有的業務。

91年實施就業保險，94年實施《勞工退休金條例》，97年國民年金保險開辦，重擔也都落在勞保局！請問：勞保局的行政人員是神還是超人？雖然勞保局的員額根據《勞動部勞工保險局組織法》，不計算在中央總員額內，但員額總數仍限制在1915人，而且目前仍未補足。

中央行政機關計畫終結「勞動派遣」，勞動力的需求若以「臨時人員」雇用，政府必須依照《勞基法》及相關勞動法令保障其權利。未來若因使用網路或科技技術後可減少勞動力，也必須訂有完整的精簡人力配套法令和計畫，避免再次發生類似交通部高速公路局實施高速公路電子收費系統後，造成國道收費員權益爭議事件。

其次，應避免需求的勞動力轉向對工作者更不利的「個人勞務承攬」。

最後，也是最重要的是，盡快完成「派遣勞工保護法」的立法，這才是保障派遣勞工的正道。

（作者為銘傳大學法律系教授）

(中國時報)