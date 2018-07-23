歐盟裁罰谷歌影響深遠

2018年07月23日 04:12 中國時報 韓文堯

歐盟於7月18日宣布重罰Google43.4億歐元，該罰款為目前全球違反反托拉斯法判決的最高罰款紀錄。裁罰主因是Android手機若欲取得Google應用程式商店授權，必須強制綁定預裝Google程式，包括Google Search、Chrome、YouTube、Google Map等，隨著美國對歐盟祭出高關稅貿易戰，歐盟對美國公司Google的裁罰勢必不會留情。

從Google的營收來看，廣告約占9成營收，2017年約954億美元，而這些廣告收入大部分來自上述綁定的App。一旦取消綑綁，不僅營收會下滑，也為競爭對手帶來機會。回顧過去微軟綑綁瀏覽器IE的歷史，2008年被歐盟控告壟斷後至今，市占率從7成跌落1成，由此可知Google後續一定會抗爭到底。

此判決對Google負面影響不小。首先，Android設備若無預先安裝Google Search，對搜尋精確性要求低的消費者會採用設備商默認的搜尋引擎，將導致Google搜尋引擎與瀏覽器市占下滑。

其次，Android將走上碎片化老路。未來設備製造廠商可在基於Android開放原始碼版本開發的自有作業系統安裝Google App，此將使各Android設備的體驗不一致，也難為不同版本的作業系統提供即時安全性更新，加劇資安風險。

最後，Google的商業模式將受到挑戰，除了廣告營收流失外，更因無法取得用戶數據，限制了Google未來研發與創造其他服務的機會。

對台灣影響方面，短期來說，我國品牌業者在軟體服務投入上不若三星等一線品牌，其設備仍須倚靠Google App方可讓其用戶享有較佳體驗，預期因歐盟判決而獲益的程度較低。Google Android的綁定機制主要是針對品牌業者，與代工廠關係較低，故我國代工業者預估不會因此事而有明顯影響。

長期而言，台灣廠商長期專注於硬體製造，固然與國際大廠合作關係穩固，不過在歐盟、美國官方經常以反壟斷大旗對大廠開刀的態勢下，對台廠將是不容忽視的風險。然而，台廠若能持續強化在軟體應用上提供加值的能量，反而能化風險為機會。

例如，過去我國手機業者在Windows Mobile與Android平台問世初期，提供客戶原生應用以外的差異化特色，因此能搶占智慧型手機首波商機。未來在AIoT潮流下，預期將有更多元的創新聯網商品問世，台廠也應提早因應。

（作者為資策會產業情報研究所資深產業分析師）

(中國時報)