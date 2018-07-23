名家觀點－高齡社會的功課

2018年07月23日 04:12 中國時報 伊佳奇

高齡社會所衍生的問題不僅是醫療、長照等，還可能出現高齡者一旦失能或罹患認知症（失智症）後，無法自主決定或處理自身相關權益衍生的法律訴訟，法務部計畫在《民法》中增訂成年人意定監護，讓成年人可依自己的意思選定未來監護人，這讓高齡者多了一項選擇，也多了一項學習的課程。

部分高齡者對自身未來可能的各種狀況未做準備，甚至不願面對，往往造成子女的負擔，或是子女間衝突的來源，無論是醫療的重要決策、長期照護的方式或是財產分配等，若是未能事先做好規畫，子女最後還可能以訴訟方式來解決。

「老」是一種文化，有許多內容來供民眾學習，當然是希望朝向「健康老化」、「成功老化」、「活躍老化」的目標前進，但人無法避免生病、失能，甚至罹患認知症，失去認知功能，無法再做出正確的決定，過去是可事先經由預立醫療自主計畫、預立遺囑、輔助宣告、監護宣告等相關法律程序來保護自己。

但根據經驗顯示，少有高齡者願意事前做好上述規畫。以台塑創辦人之一的王永在先生為例，他在2010年被確診罹患阿茲海默症，他了解這疾病將使他認知功能逐漸損傷，最後無法做適當的決策，他立即找律師進行預立遺囑，這即是良好的典範。

成年人意定監護是因現行成年監護制度無法符合受監護人意願，在由法院依職權選定的舊制外，讓民眾有多一項的選擇，對於自己未來由誰來照護、如何照護、由誰監護等，可自主決定，立法原意很好，但在目前快速老化的社會中，民眾欠缺對「老」應有的認識與準備，意定監護的立法可能只是宣示性高於實質的效益。

如何在健康階段就搜集周全的資訊，當未來面對失能或是罹患認知症時，需要何種生活照護方式，當生理功能退化後到生命末期，此刻的醫療計畫是以尊嚴為主，還是需要持續接受醫療措施以維持生命，都是可事先由自己做出決定的。無論是預立醫療自主計畫或是簽署放棄急救書DNR，不施予心肺復甦術，都是在進入高齡的初老階段應該了解與該做的決定。

意定監護是政府考慮到單身或是與家庭關係淡薄的高齡者，若是願意可事先與人約定，當無法自理生活、受監護宣告時，由一人或數人擔任監護人，若由數人共同監護，可約定個別的職務。

意定監護可讓民眾對自我權益的保護更多元化，如果高齡者不願面對自己老化或退化後的人生規畫，仍將這一決定權丟給配偶或是子女，今天再多的法律保護都無濟於事。因此建議政府應在修法的同時，也加強宣導高齡者對自我未來的規畫，建立周全的個人保護網，減少家人的負擔與衝突。

（作者為台北市政府市政顧問）

(中國時報)