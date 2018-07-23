名家觀點－支持國內旅遊市場

2018年07月23日 04:12 中國時報 盧佳宜

筆者日前帶孩子前往野柳風景區參觀女王頭，周六下午的人潮比想像中稀少，特產街也沒有小時候摩肩擦踵的印象，倒是看到幾位東南亞遊客在樹蔭下品嘗從超商採買的點心、飲料。

根據交通部觀光局公布的2017年來台旅客消費及動向調查，觀光外匯總收入為123億1500萬美元，以2017年美元匯率30.4計算，折合為3748.5億元，較上年4322億元大幅減少13.3%。弔詭的是，來台旅客人次卻從1069萬成長至1074萬人次，但因每人每日消費金額下降，因此收入還是減少了574億元。

然而交通部觀光局卻以「誰說台灣觀光慘？真相是新南向旅客來台人數、外匯收入創新高」為題發表文章，單看標題會誤以為台灣觀光不受影響，甚至外匯收入還創新高，但原來文章中只強調新南向旅客。從來台旅客結構分析，東南亞來台人數的確從2016年的165萬人次成長到2017年的213萬人次，但陸客同期間卻從351萬人次降到273萬人次，兩者間仍有60萬人次的差距，也難怪旅遊業者對於收入減少的感受深刻。

陸客減少的原因自然是兩岸關係處理不當，內閣改組後也看不出兩岸政策有轉變的跡象，觀光業想要恢復當年的榮景恐怕不易。據統計，2017年國人出國旅遊的比率從28.4%成長到32.5%，出國總人次也從1458萬人增加到1565萬，因此相對減少國內旅遊的次數。為了增加國人留在國內旅遊的意願，飯店業者可考慮在平日時對退休軍公教提供優惠，假日則對國內遊客提供優惠，或對於長天期住宿給予不同折扣。靠政府不如靠民眾支持國內的旅遊市場。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)