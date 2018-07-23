一場不成功的兩岸隔空對話

2018年07月23日 04:12 中國時報 主筆室

習近平主席藉「連習會」對民進黨政府釋出重要政治訊號，緊接著陳明通主委就到華府演說，這場演說既要講給美國人聽，更要代表台灣與大陸隔空對話。對岸果然很快做出回饋，雙方你來我往，不啻兩岸關係膠著階段一次正式的訊號交換。

令人遺憾的是，這是一次不成功的政治對話。雙方都認為自己已釋出善意，對方卻無動於衷，至少缺乏同理心，兩岸仍將繼續在互不信任的敵意螺旋中難以自拔。如要走出當下困境，兩岸當局都應有所調整：強勢崛起的大陸不妨更有自信一些，內外交困的蔡政府也要有勇氣再往前邁一步。

對於陳明通的演說，國安高層向媒體吹風「我方已釋出最大善意，主動遞出橄欖枝，陸方應將心比心，務實與我對話」。研讀陳明通的演講稿，對比民進黨一貫的兩岸論述，可以發現不少耐人尋味的地方。除了始終站穩《中華民國憲法》的立場，沒有給對岸任何批判「一中一台」或「台獨」的口實外，陳明通演講的最大亮點是陳述1949年國民政府播遷來台，開啟兩岸分治狀態，以及體認近代中國遭受西方列強的壓迫，已沉澱成整個民族沉痛的集體記憶等，某種程度代表對兩岸政治連結的承認。

陳明通雖然沒有明確點出「兩岸一中」或「中華民族」，但在民進黨的正統敘事中，「中華民國」與大陸是沒有連結的，台灣也不是中華民族的一分子。因此，陳明通的華府演講代表蔡政府在與對岸相向而行方面邁出了重要的一步。看來，這篇演講稿醞釀3個多月不是沒有緣由的，字裡行間富含深意。陸委會也很有底氣強調台灣已釋出最大善意，並且呼籲大陸用心體會陳明通此行所釋放的正能量。

然而，大陸的反應顯然沒有達到蔡政府的預期。客觀來講，大陸捕捉到了陳明通演講中的積極訊號，否則對於這篇批陸措辭較為強硬的演講稿，國台辦不會給出了「聽其言，觀其行」的評價，因為大陸確實聽到了想聽的部分。

問題的關鍵在於，大陸認為陳明通的誠意還遠遠不夠，雖然有向大陸靠攏的蛛絲馬跡，但在北京最重視的「一中原則」這塊試金石上，至今沒有鬆口。更要命的是，陳明通在中、美交惡之際訪美非常不合時宜，給了大陸某種告洋狀，甚至企圖聯美抗中的惡劣印象。某位大陸重量級涉台專家甚至據此斷定陳明通演講沒有任何善意可言。

蔡政府認為自己已經從民進黨傳統立場上有所讓步，向大陸又一次伸出了橄欖枝，卻沒有得到正向回饋。大陸認為已經給了民進黨當局足夠的善意和時間，卻至今沒有收到令人滿意的答卷。兩岸積怨之深、互信之缺，由此可見一斑。如果雙方不能及時走出敵意螺旋，不僅此次隔空對話將不歡而散，而且兩岸關係的走勢將更加凶險，這絕非兩岸人民之福。既然雙方都有意願走出當下的困境，就不能再抱殘守缺，而是應適時做出調整。

對大陸來說，隨著單方面啟動兩岸融合進程，兩岸關係的主導權越來越掌握在北京手中。的確，民進黨政府至今沒有接受「九二共識」，獨派「去中國化」也蠢蠢欲動，但大陸不能只看到這些政治表象，更應當重視台灣民意的變化趨勢。多個民調都顯示，民進黨執政後，台灣民眾對大陸的好感、對中華民族／中國人的認同不減反增。雖然台灣民意還沒有完全翻轉，但至少證明大陸對台政策是正確有效的。作為強勢的一方，大陸在處理兩岸關係時應該站上高位，在與民進黨政府打交道時也不妨多些自信心與包容度。就陳明通的演講而言，大陸應當體認蔡政府不可能一步到位滿足大陸的要求，對於陳演講中表達出的最新善意也不妨及時加以肯定，從而與所有支持兩岸關係和平發展的力量一起推動蔡政府加快與深綠切割，最終實現兩岸政策的轉型。

對內外交困的蔡政府來說，一方面有年底選戰，鞏固綠營基本盤的壓力，另一方面又想與大陸改善關係，同時向國際社會證明自己才是維護兩岸關係現狀的「負責任的穩定者」，這導致的結果就是蔡政府近期的兩岸政策首鼠兩端，經常釋放出混亂的信號。從長遠來看，蔡政府如果想真正擺脫兩岸關係的困局，必須有所決斷，繼續邁出下一步。

即使蔡英文說不出「九二共識」4個字，至少也要找到其他的解套辦法，比如積極回應大陸對民族認同的期待，大大方方承認「台灣人就是中國人」。如果連這句話也講不出口，至少可以採用負面表列的方式，明確兩岸不是國與國的關係，或者兩岸沒有國與國關係的問題。總之，對於兩岸關係的性質要有一個雙方可以接受的表述，才能從根本上降低兩岸之間的敵意，最終實現和解共生。

(中國時報)