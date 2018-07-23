2018年07月23日 04:12 中國時報 主筆室

知名的台海專家任雪麗在一項研討會上對台灣提出警告，她認為美國現在已經不是可靠的盟友，川普已使台灣陷入險境，台灣現在同時面臨被美國套住當成籌碼和拋棄的「雙重風險」。台灣很多學者都曾經對蔡政府單邊親美政策提出警告，認為不應該被川普當棋子，任雪麗說得更清楚的是，台灣不僅已經被美國套牢，還可能被當棄子犧牲。

她說，川普一上台就把TPP一腳踢開，TPP是美國可以幫助台灣減少國際社會孤立與邊緣化的核心工具。雖然川普也簽署了狀似增進台美關係的《台灣旅行法》等法案，但她認為這是國會在「戲弄」台灣，通過之後很讓人「揪心」。

蔡政府對於美方通過友台法案沾沾自喜，而且對大陸的喊話分貝越來越高，還說要聯合國際勢力「制約中國」。蔡政府因為有川普的這些送暖，心甘情願地繼續與大陸維持冷對抗的狀態，這就是台灣被美國套牢的情況，沒有回頭路。

任雪麗的憂心在於，「一旦川普覺得可以背著台灣與北京達成交易，台灣可能被拋棄。」川普變臉比川劇還快，而且一切以美國利益優先，加上他的商人性格，台灣被他當成與中國交易的籌碼是再自然不過的事了，被他拋棄也就是必然的結果。所以任雪麗說，「這種情況不難想像」。

任雪麗著有《台灣為什麼重要》一書，她認為台灣對中國、美國、全世界都很重要，台灣不是別人的棋子。她的這項警告正是接著陸委會主委陳明通的演講之後，陳明通的講話儘管想要淡化台獨色彩，卻依然維持與大陸對抗的本質。

任雪麗的警告值得蔡政府深思，並提出對策。

(中國時報)