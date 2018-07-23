後貿易戰時代的新秩序

2018年07月23日 04:12 中國時報 劉必榮

美國總統川普掀起的貿易大戰，不分敵我，橫掃整個世界。很多人都在想，川普之亂什麼時候可以結束，也希望這一切只是暫時的現象。但現在愈來愈多人發現，就算川普之後沒有連任，新的總統上台，也無法輕易反轉川普對國際秩序所造成的顛覆。換句話說，川普造成的衝擊將會是長期的，不是暫時現象。所以我們也得為「後貿易戰時代」（是不是後川普時代目前誰也不敢講）可能出現的新秩序預作綢繆。

81歲的哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）去年說，川普看似暴衝的行為都只是他慣用的談判戰術而已，不必太過緊張。但今年川普一趟歐洲行以及發起了炮火四射的貿易戰之後，奈伊改變了看法，表示應認真思考川普是不是真想摧毀自由國際秩序的整個體制。

美國大企業過去對川普的批評尚屬溫和，因為川普的減稅以及減少政府干預的政策是他們所歡迎的，所以他們認為當前的貿易戰只是一場冰雹，靜靜等它過去就好了。但是他們現在也開始擔心，冰雹所帶來的傷害可能難以修復。

第一個傷害是國際對美國的信任。一場貿易戰打下來，人們發現美國原來是不可信任的夥伴。這個信任很難重建。歐盟官員現在努力做的是把川普和美國加以區隔，表示不喜歡川普，但是強調美國還是盟友，因為他們不想給人一種歐洲和中國聯手對抗美國的印象。可是一般老百姓未必這樣想。蓋勒普一項最新的世界民調顯示，支持美國是世界領袖的，從2016年的48%下滑到2017年的30%，也就是說很多人並沒有把川普和美國加以區隔，因為川普是美國人選出來的，代表的就是美國。這種信任的流失，對後貿易戰時代美國的領導地位傷害很大。

第二個是民族主義。川普高舉民族主義，戰火一點，各國若紛紛祭起民族主義想抗，大家只會漸行漸遠。而民族主義的情緒易放難收，一旦形成民族主義的民粹，各國的領導人都將很難駕馭這股情緒。這是值得憂心的。

那貿易戰之後可能出現哪些變與不變的新秩序呢？

第一是供應鏈的重組。貿易大戰橫掃各國，被掃到的國家加緊抱團合作，所以供應鏈勢必會重組。這包括資金流動的方向、生產地點的轉移，都必須預作綢繆，及早卡位。

第二是新的貿易集團出現。7月17日歐盟和日本簽訂了自由貿易協定就是一個例子。這個史上規模最大的自由貿易協定，占全球經濟產出的30%，覆蓋人口超過6億。這個協定重寫了世界經濟地圖，也是我們布局全球時必須面對的新現象。

第三是WTO的規則會強化。貿易大戰凸顯了世貿組織的功能不彰，尤其在知識產權保護的問題上灰色地帶太多，這也是川普掀起貿易戰的原因之一。所以各國也會努力補破網，重修WTO的規範。

第四是美元的強勢。貿易戰帶來的不確定性，讓許多資金進到美元避險，新興市場貨幣崩跌，連帶影響許多國家的政治。這個骨牌效應值得關注。

可是中國所帶來的威脅卻是持續的。很多國家或美國政治人物反對的是川普遏制中國的做法，但是不反對他的目標。所以將來的領導人還是會想辦法平衡或遏制中國的影響力，只是改用體制內的做法而已。這也是我們必須注意的發展。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)