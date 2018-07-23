2018年07月23日 04:12 中國時報 李沃牆

美中貿易戰開打之際，美國總統川普又於7月20日指控中國及歐盟「操縱匯率，並壓低利率」，他形容人民幣像石頭墜落，而美國因提高利率、美元升值，結果卻失去競爭優勢。財政部長穆努欽也附和表示，人民幣貶值為中國創造不公平的優勢，美國正密切觀察中國是否操縱匯率。

人民幣兌美元匯率由今年2月7日的6.2648震盪2個多月後，一路走貶至今；2月中，美中貿易摩擦時，人民幣匯率開始升溫，時機隔外敏感。近期人民幣匯率跌到1年來低點，收在6.765，已接近6.8關卡，但大陸人行並未干預阻貶，也引起聯想。究竟，人民幣走貶是否為人行刻意壓低，以作為對抗貿易戰的策略？而川普的指控是否會引爆一場全球匯率戰？

自川普於去年1月上任至今年2月初，人民幣升值逾9%；究其因，並非全然是美元貶值所致，而是基於中國經濟成長，加上人行對資金採「寬進嚴出」的管制政策奏效。但近來因聯準會持續升息、資金回流美國，美元由谷底翻揚，還有自2月中來美中貿易摩擦不斷，部分外資由股市撤出匯回美國，人民幣因而走貶。

人行的寬鬆貨幣政策也增加人民幣的貶值。6月底，人行宣布自7月5日起針對部分銀行「定向降準」，下調存款準備金率0.5%，總計將釋出約7000億人民幣的資金。此舉除了提供市場充裕資金外，應該也是想降低美中貿易摩擦對經濟造成的衝擊。這種既為貿易戰做準備，又可紓緩金融體系信用緊縮、促進經濟增長的做法，不失為一石二鳥。

面對川普的指控，人行老神在在，對外一律以「子虛烏有」回應。匯率是雙刃劍，人行不會貿然使用。而且北京對抗貿易戰的籌碼很多，成功不必在匯率。例如對外可增加雙邊自由貿易協定的簽署，加速跨境電商試驗區設置，增加出口；對內則可持續擴大內需消費。據統計，大陸今年上半年最終消費支出對GDP增長的貢獻率上升為78.5%，充分體現了消費對大陸經濟發展的基礎性作用，可有效降低外貿對經濟成長的衝擊力道。

因此，只要人行不隨川普起舞，不刻意讓人民幣續貶，維持人民幣匯率的穩定，匯率戰應不會加劇。但川普一喊，美元即刻走貶，全球匯率激起波瀾。另一方面，歐洲央行（ECB）總裁德拉吉也對川普的弱勢美元政策大表不滿。平情而論，美元升貶對新興市場貨幣及金融市場影響巨大，未來匯率市場大幅震盪難免，但是否會引發全球匯率戰，尚言之過早。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)