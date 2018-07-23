別讓川普把台灣一魚兩吃

2018年07月23日 04:12 中國時報 曾復生

美國總統川普對中國戰略忽硬忽軟，已為台灣帶來新危機，並可能嚴重傷害台灣。當前川普政府對台政策自相矛盾，且決策與執行體系混亂，讓美台有對口卻難對話。白宮鷹派甚至把台灣當成與中國談判朝核或貿易戰的籌碼，勢將削弱台北應對北京壓力的能量。

長期研究台海議題的美國學者任雪麗指出，美國現在已不再是台灣可靠的盟友，自由民主價值也不再受到川普總統重視；同時台灣正面臨被美國納入美中戰略博弈，成為武器化工具，或者被美國當成談判籌碼交易掉的「雙重風險」。筆者認為，如果川普政府真的把台灣視為戰略資產，就應提供足夠的經濟與軍事支持，具體提升美台軍事同盟位階，而不是只把台灣當成籌碼，還在美豬與鋼鋁關稅等議題上跟台灣斤斤計較。

近來，川普政府與美國國會頻打「台灣牌」，向台北釋出對抗北京的誘餌，並認為把台灣當成與中國周旋的棋子，既可刺激北京的敏感神經，又可成為與北京談判的籌碼，還可向台北增收保護費，要求擴大對美軍購並成為抗中馬前卒。美國國會同意美國防部提升美台軍事合作質量，卻不願撥款實質強化美台軍事與經濟合作計畫，擺明就是讓台灣被川普政府當籌碼或棋子，根本就是「占了便宜還賣乖」。

當前台灣主流民意並不願意與大陸進行軍備競賽，遑論兵戎相見，而是普遍期待兩岸能夠和平穩定發展。蔡政府應把國安戰略格局拉高，發展「和中、友美」的穩定架構，同時更應效法日本安倍政府積極改善日中關係的靈活彈性，向北京釋出具體實質的善意行動，以利台灣融入東亞經貿合作體系，防範台灣被川普政府吃定與擺布。

蔡總統應堅定《中華民國憲法》的主體性立場，維持中美台動態平衡，要求主張台獨的行政院長賴清德節制言行，並採取「預防戰爭」的國安思維，化解大陸「武統」的聲浪，降低台灣周邊軍事威脅的壓力。蔡總統若想繼續獲得主流民意支持，就應公開宣告「兩岸人民同屬中華民族」的新主張，扭轉兩岸「對抗」的不利局勢，促進兩岸恢復交流合作，以避開川普政策帶來的「雙重風險」。

台灣面對川普政府的中國策略，應洞悉其虛實並找到有利於台灣的戰略位置，而不是天真地期待從中美交鋒得利。民進黨政府一廂情願的「擁美抗中」，以為美國有能力又有意願力挺台灣，恐將讓台灣最終淪落到像當年南越的結局。

（作者為國家政策研究基金會顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)