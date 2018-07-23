2018年07月23日 04:12 中國時報 胡幼偉

台北市長候選人丁守中競選到現在，因為對爭取連任的市長柯文哲缺乏攻擊力道，而被稱為「佛系候選人」。丁的民調支持度由一度領先轉為落後，也讓其支持者憂心忡忡。

論到競選行銷傳播的理論與實務，丁在這場選舉中是典型的所謂「挑戰者」，而柯文哲則是「衛冕者」。一般而言，挑戰者的競選風格多半是強烈地訴求「改變」，並向選民承諾，換人做看看後施政績效將會大幅提高、選民生活會更為幸福。而為了強化「必須改變」此一訴求的正當性，挑戰者勢必要猛烈抨擊衛冕者在任內的政策失誤與行政怠惰。換言之，就是要強烈攻擊衛冕者的施政包袱。

同時，攻擊與承諾必須是一體的兩面。挑戰者要明確指出衛冕者做不到或不會做，或做不好的事情，挑戰者接手後要如何解決問題，以及多快能把問題解決。

從上述原則來看，丁的主要問題就在於，他競選到現在還沒有讓大家明顯感受到他應該要展現的「挑戰者」風格，於是，挑戰者變成了「佛系候選人」。

反觀柯文哲，通常，衛冕者在競選連任時，一定會加強宣傳自己在第1任期內，有哪些施政成績，主打的訴求應該是像那句西方諺語所說，「東西沒有壞就不用換」。但是，如果仔細觀察，便會發現柯的競選行銷傳播策略竟然是毫不強調他為台北市做了什麼，而只用一些花俏的方式繼續賣萌，似乎認為只要能在像「學姐」這類吸睛人物加持下，繼續當超級網紅，便可穩操勝券。這種「網路聲量才是王道」的策略思維固然有其時代意義，但也反映出柯陣營避談施政表現的心虛。

所以，可以這麼說，以丁和柯來說，根本就是挑戰者不像挑戰者，衛冕者不像衛冕者。一個是「佛系候選人」，另一個則是「卡通系候選人」，都讓人啼笑皆非！至於姚文智，始終還在邊緣打轉，更不值一提了。

然而，台北市長選舉畢竟是一場該有嚴肅意義的民主活動，透過競選，可以讓所有市民檢驗，在過去3年多的時間裡，台北市在現任市長主政下到底是進步了還是退步了，帶領市民做一場徹底的檢驗，正是丁守中參選的意義與價值所在。丁既已花了超過10年時間的準備，一心想要參選台北市長，按理說他應該早有火眼金睛，看透台北市政癥結所在。面對一個要用正妹拉抬選情才有網路聲量的對手，丁大佛如果不能把競選主軸拉回到市政缺失的檢討，直指柯卡通的賣萌有餘，成事不足，對柯的疏失怠惰痛下針砭，攻其罩門，那豈不是十年磨一劍，卻寶劍不出鞘嗎？

所以，丁丁啊！佛系就佛系吧，但該是使出如來神掌，展現金剛之怒的時候嘍！（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)