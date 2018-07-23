手抄文學經典 駱以軍 練功自成

2018年07月23日 04:12 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

曾拿下多項文學大獎的作家駱以軍，在24歲時以小說作品《手槍王》拿下時報文學獎。他表示，當年拿到時報文學獎，「像是仙杜瑞拉拿到她的玻璃舞鞋，而每年時報文學獎公布得獎名單，選出來的作品都有新穎的面貌，引發眾人討論，那種盛況，就像是現在iPhone新機發表會一樣，吸引眾人目光，讓人迫不及待想讀，看看有哪些新作品、新的寫作技法出現。」

追求新技法 如開發新零件

作為五年級生，駱以軍表示，他這一代作家仍是以書本為主要閱讀來源，那時發表的平台不多，文學獎可說是有志寫作者最主要的平台。

駱以軍形容，假如小說是一艘太空船，「那麼我這一代人，在專注追求研發新的寫作技法時，就像是在開發太空船的零件一樣，想製造新的引擎、旋鈕，或是在追求一種新的寫法時，又被某種卡榫套住。那時候的小說書寫，呈現的是這樣的狀態。」

駱以軍自認不是讀書的料，從小有過動傾向，功課不好，重考才考上大學，在大學時期受到余光中所翻譯的《梵谷傳》啟發，點燃他的文學魂，自此立志要成為小說家，卻在嘗試閱讀其他文學作品時碰壁，發現自己多年不讀書的習慣，使他一度有閱讀障礙。

高密度練習 養成良好習慣

然而，他並沒有因此放棄，而是轉念改以手代替眼，一遍遍抄寫多部文學經典作品，在書寫的過程中，也同步將字裡行間的訊息吸收到腦海裡，成為日後創作的養分。

駱以軍說，慶幸自己曾經以這樣緩慢的速度、扎扎實實地書寫過，這段抄寫的過程，是一種高密度的練習，「我在陽明山上的小宿舍，並沒有人教我怎麼寫作，芥川龍之介、川端康成就是我最好的老師，我習慣抄寫完之後，也會試著模仿他們的寫作方式，那是我練習寫作的開始，後來也成為長年的習慣。」

駱以軍表示，「寫小說，像是雕刻師在雕琢某個時空；也像是體育選手在創造極限時刻、鋼琴家在準備呈現給觀眾最好的一面，但他們都必須面對的大眾，而小說家面對的是自己。」

今年時報文學獎推出影視小說項目，而駱以軍近年作品《小兒子》被改編成動畫、舞台劇作品。他鼓勵有志寫作者，可保持持續的書寫習慣，「因為好的小說，有各式各樣的可能，是一件永無止境的事。」

(中國時報)