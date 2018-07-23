悼亡者恩情 余采芩舞還在的

2018年07月23日 04:12 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

旅歐多年、台灣首位加入世界頂尖舞蹈大師碧娜‧鮑許烏帕塔舞蹈劇場的舞者余采芩，返台發表獨舞作品《還在的》，將這支舞作獻給所有在舞蹈路上協助過他的長輩、朋友，也反芻、沉澱長年在外跳舞的思鄉之情，日前已完成演出。

余采芩說，她追隨著碧娜‧鮑許的舞蹈精神而舞動，「知道自己為何而動，為什麼要動，如此一來，每一個動作都是有意義的，也都會在當下真實發生的。」

余采芩表示，在她心裡有兩位非常思念的長輩，她不願談論他們的姓名，她把這樣的想念之情也融入舞作裡，成為一方小小的祕密空間，「他們最近都曾來到我的夢裡，夢裡不約而同都是在排練場的場景，我想這也是在告訴我，無論如何，都要繼續舞動、繼續工作，繼續把他們傳遞給我的熱力，帶給這個世界。」

余采芩表示，《還在的》談論的是當我們失去某事、某人、某物，什麼是「還能留下來的」？余采芩的答案是「記憶」，「我們都會遇到失去重要的人的時刻，而哀悼是沒有時間限制的，沒有人能夠規定另外一個人，該何時停止悲傷，這樣的心情，都反映在舞作的肢體語言裡。」

余采芩在今年3月才隨著舞團回台，在碧娜‧鮑許代表作之一《康乃馨》裡演出一角。余采芩表示，加入舞團第10年，在國外跳舞的生活很單純，卻也曾經有過很辛苦的時期，離鄉多年，思鄉之情是必然，「但每當我覺得撐不過去時，想起曾經提攜我的長輩們，就能讓我繼續撐下去，留下來。」

(中國時報)