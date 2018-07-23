橋本忍病逝 享壽百歲

2018年07月23日 04:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本著名電影編劇橋本忍，於19日上午因肺炎在東京都自宅辭世，享壽100歲。橋本忍被譽為「日本戰後第一編劇」，曾與黑澤明合作《羅生門》、《生之慾》及《七武士》等名片。

日本共同社20日報導說，橋本擅長將善與惡、愛與憎等對立概念巧妙融入作品，探究人類的本質，是支撐日本電影黃金時代的編劇。橋本出身兵庫縣，葬禮和告別儀式將在近親範圍內舉行。

橋本曾在原國鐵公司任職，因病退伍後，師從導演伊丹萬作。他與大導演黑澤明合作編劇、於1950年推出的《羅生門》獲得威尼斯國際電影節金獅獎等電影獎項，因此一躍成名。之後，他還在《生之慾》、《七武士》、《暗堡裡的三惡人》等黑澤明作品中參與劇本的共同創作。

此外，橋本還參與了野村芳太郎執導的《埋伏》和《砂之器》、山田洋次執導的《霧旗》等松本清張原著作品的劇本改編。

橋本擔任編劇的電影作品還包括，小林正樹執導的《切腹》、山本薩夫執導的《白色巨塔》、岡本喜八執導的《日本最長的一天》、森谷司郎執導的《日本沉沒》和《八甲田山》等。橋本擔任編劇和導演的作品有弗蘭克（土界）主演的《我想成為貝殼》等。

橋本在1968至1970年期間擔任日本劇本作家協會理事長。著作有《複眼的映像︰我與黑澤明》。當年他以80多歲高齡撰寫本書，記述共同將日本電影推向世界的電影人、名片背後的祕辛。

(中國時報)