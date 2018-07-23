陳子鴻喪親 憾陪伴不夠

2018年07月23日 04:12 中國時報 許雅淳 專訪

陳子鴻是資深音樂製作人，獲獎無數。（資料照片）

第二屆旺旺孝親獎

資深音樂製作人陳子鴻，目前身為喜歡音樂總經理，受邀擔任「2018旺旺孝親獎」評審，他表示孝順就是順，並強調：「順很重要！」他透露父母都已因病逝世，父親在2000年罹癌，媽媽則患有糖尿病、需要洗腎，但身體狀況也不差，沒想到在2012年的5月，媽媽在家中睡覺時突然心肌梗塞而逝世，讓他當時相當錯愕、不敢置信。

陳子鴻的爸爸於同年11月檢查出癌症復發，他認為因媽媽的離去，導致爸爸身邊少一個伴，心情鬱鬱寡歡，身體才又出狀況，爸爸當時只接受一次化療，就告訴他化療後很不舒服，他才順著爸爸的心意，沒再繼續安排化療，直到隔年4月爸爸過世，他回想當時正籌備5月舉辦的江蕙「鏡花水月」演唱會，他每天蠟燭兩頭燒，「很難說把事情都弄到剛剛好，如果工作不做，我爸也不會開心，那時候每天上班出門前，先去醫院跟爸爸聊天、關心他的狀況。」不過對他來說較安慰的是，「父母都是睡覺時，很安詳走的。」過程中沒有經歷太多折磨，他直說：「我爸媽真的是好命！」

父母嘮叨是關心

他自認對已逝的父母都留有遺憾，他從小對父母都滿孝順，但還是覺得陪伴父母的時間太少，若父母還在世，他一定多花時間陪伴，「真的不用做什麼，父母對兒女要求很低。」他提到父母退休後，他主動買房子給父母住，地點離他家開車5分鐘，有事可以立刻趕到，他周末時也會回家吃飯，陪他們去公園走走。

他的媽媽生前行動比較不方便，在家裡時間較多，他認為對於長輩來說，「被需要的感覺很重要」，所以他要回家吃飯前，都會故意跟媽媽點菜，媽媽那幾天就會很忙，而且忙得很愉快，「我點菜，其實爸爸也開心，因為小時候媽媽煮的菜，都是一家人最熟悉的口味。」

他父母親最大的興趣是看八點檔、歌唱比賽，他有空就陪著父母看、邊聊天，「我爸媽有時候看完歌唱比賽還會罵我『怎麼把人家淘汰』。」他笑說，最簡單、日常的陪伴對父母來說就是最足夠的。

而他如今仍在自我反省，很後悔年輕時，曾對父母表現不耐煩，對父母說：「知道啦！不要再念了！」事實上，父母因為關心才會嘮叨，因此他常提醒年輕朋友，「有時候會被長輩的嘮叨氣到，過了就算，5分鐘，讓他們念念就好了，沒必要跟長輩講道理。」陳子鴻認為父母不管講什麼都是為孩子好，身為子女的我們千萬不要頂撞父母。

旺旺孝親獎徵件

他提到孝親獎很有意義，在音樂的創作上，不必要用八股的方式去表達對長輩、父母及阿公阿嬤的愛，可以搭配許多創新的音樂元素，「大家可以多投稿，相信我們有能力可以變成很流行的歌曲，像是二姊的〈落雨聲〉，紅成這樣。」今年「旺旺孝親獎－詞曲創作大賽」獎金高達800萬元，讓陳子鴻笑說：「我都不想當評審，想去投稿！」

(中國時報)