當江蕙推手陳子鴻獲媽認同

陳子鴻（左）身為江蕙的經紀人，2人更擁深厚的友誼。（資料照片）

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中國時報
專訪

陳子鴻身兼江蕙（二姊）的經紀人、摯友，兩人的合作緣起於2002年姚謙的牽線，當時他製作音樂已逾20年，草蜢、B.A.D、Energy的專輯都是他的作品，不過當時父母總是認為他的音樂屬於嘻嘻哈哈的類型，媽媽還向他表達過「不好聽」，直到他跟二姊合作後，才獲得母親認同，他打趣說：「我變成二姊的製作人後，我媽才覺得我是有出息的人！」

他憶起媽媽這輩子唯一一次請他購買專輯，是二姊在2001年發行的《江蕙同名專輯》，媽媽當時告訴他：「〈家後〉真的好好聽。」他才知道媽媽是二姊的歌迷，之後有緣分跟二姊合作，「媽媽心裡一定很驕傲」。

他幫二姊製作過許多經典代表歌曲，包括〈甲你攬牢牢〉、〈博杯〉、〈當時欲嫁〉、〈憨阿嬤〉等。〈博杯〉靈感來自於他的外婆，「長輩帶我們到廟裡，我從小就看外婆在博杯，嘴裡念念有詞。」長大後，他就認為博杯對台灣人是很有社會意義，直呼：「我想寫出一首很台又很文雅的歌曲。」而〈憨阿嬤〉更大展出感人的祖孫情。

而二姊於2015年圓滿結束「祝福」演唱會後，「封麥」退休，如今鮮少公開露面，陳子鴻被問及近期是否有與二姊聯繫？他表示在先前有媒體拍到二姊到台北小巨蛋看席琳狄翁（Celine Dion）演唱會，他因此致電給二姊：「妳去看席琳狄翁，不揪我。」他透露二姊現在退休後，每天生活過得很輕鬆、自在的遊山玩水。

(中國時報)

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