孫翠鳳光頭套下釀土石流

2018年07月23日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

傳統戲劇無敵小生孫翠鳳在大愛電視台《高僧傳—菩提達摩》中，成功克服外型限制，「變臉」扮演外型粗獷的達摩祖師。為呈現達摩大師和梁武帝話不投機，踩著一根蘆葦渡過長江、在少林寺「觀壁九年」的「一葦渡江」傳奇，短短60秒的畫面，孫翠鳳就足足變臉15小時才完成，吃盡苦頭。

製作團隊為了「一葦渡江」畫面可說煞費苦心，首度進入虛擬棚模擬拍攝「達摩」在江水中可能發生的各種狀況，從渡江的表情變化，到身體隨著江水的律動。孫翠鳳表示，她一早就開始黏光頭套、特殊造型變臉，嘴巴裡含著棉花講台詞、瞪大眼睛傳遞達摩大師的眼神，每一個細微表情動作都要拍攝360度的畫面，她戴了超過12小時以上的光頭套，頭皮悶溼發癢，光頭套下簡直「土石流」成災，終於在變臉15小時後完成拍攝。

忠實呈現生命故事

篤信佛法的孫翠鳳，近年接受大愛台邀請親自擔任製作人，並主演電視歌仔戲弘揚佛法，已推出多部膾炙人口的作品。孫翠鳳表示，明華園總團的舞台演出行程很滿，要把檔期挪出來錄製電視歌仔戲，她跟總團長陳勝福商量了很久。

她說最後打動總團長的原因是，弘法歌仔戲不要神通、沒有怪力亂神、忠實呈現大師們生命故事的製作理念，和劇團代表性的「八仙傳奇」系列作品，將八仙得道成仙的努力過程，用歌仔戲表演傳達給世人的製作理念相同，終於讓總團長把弘法歌仔戲的錄製，排入明華園總團的演出行程中，得到劇團全力支援，讓歌仔戲在電視上演。

(中國時報)