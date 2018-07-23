文汶開店一手包 為資金躁鬱症上身

2018年07月23日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

文汶分享創業的艱辛歷程。（洪秀瑛攝）

演員文汶（本名張懷文）和吳皓昇2月結婚，婚後各忙工作，他拍八點檔《大時代》，她則為了6月開幕的三峽第1家保養品牌實體店忙得焦頭爛額，9月還得攻讀靜宜大學化妝品科所博士班。她22日透露創業艱辛歷程，當初一度因資金周轉不靈躁鬱症上身，「為錢一籌莫展的經驗，希望這輩子不要再遇到了。」

她4年前在南投老家創立品牌開實體店，由爸媽幫忙管理，這次在三峽開店，她從當初南投店花20萬創業，現在三峽店資本額已有450萬，算是經營得有聲有色。三峽店是她拿出所有積蓄獨資，開幕前為了付研發人員、廠商約30多萬費用，她因為付不出來只好向4家銀行借貸，「那10天不知道怎麼撐過來，簡直生不如死。」

日營收2萬多元

她說和吳皓昇財務獨立，他負責家裡開銷，她負責投資生意，1個月店內開銷約10多萬，慶幸現在單日營收約有2萬多，業績漸漸成長。她自嘲是校長兼撞鐘，常包貨包到凌晨，也必須跑業務，曾被婆婆媽媽嗆說：「我女兒是因為妳才買的。」也有人要求她調出和明星花露水一樣味道的香水，各種反應讓她哭笑不得。

她因為念書又開店，生小孩和拍戲的事只能暫緩，與吳皓昇計畫3年後才生，但若有意外喜訊也欣然接受。對老公和舊愛江祖平同台拍《大時代》，文汶大器說：「都過去式了，而且他們也沒聯絡。」隨後又爆：「他三更半夜和楚宣LINE來LINE去，我也不會怎樣，他男人和女人緣都很好，1分鐘就可以和陌生人混熟，還曾經被男同志示愛。」

(中國時報)