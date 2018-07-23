玖壹壹溼身獻唱《17金麥克》

玖壹壹成員健志（左起）、洋蔥和春風，日前上《17金麥克》當壓軸來賓。

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中國時報
報導林彥君
容嘉（左二）及黃子佼日前在節目中以嘻哈裝扮主持。

中天電視和17直播合作推出全新即時互動音樂益智節目《17金麥克》，21日首播邀請來賓玖壹壹站台，混血兒娛樂旗下嘻哈軍團草屯囝仔、臭屁嬰仔、187INC、賴慈泓、艾文同學也到場挑戰，猜歌搶獎金，主持人黃子佼和容嘉也以一身嘻哈風裝扮主持。

玖壹壹因在樹林有壓軸演出，他們在雨中唱跳唱後，便溼身驅車趕往節目現場，但在路上塞車，他們更以連線方式跟棚內互動，一到現場就演唱〈9453〉，出題玩「音樂樂透彩」，整首歌出現4次歌詞填空，讓觀眾選答案，玖壹壹唱到空格處就要停止演唱，健志說：「感覺像是在接受遊戲考驗，超難對拍，又要控制不唱出答案。」

此外，臭屁嬰仔挑戰歌詞接龍，題目中出現劉德華的〈冰雨〉，讓黃子佼開玩笑說：「這首歌這麼老，你們會唱嗎？」健志馬上出賣歐吉虎說：「胖虎會模仿劉德華，他房間都是劉德華的海報。」讓歐吉虎害羞搖手否認。

攝影棚如KTV包廂

《17金麥克》題型多元，從王識賢、5566、伍佰、任賢齊到兄弟本色等歌手的歌都入題，賴慈泓在答題表情「很淡定」，他在答第4題時，演唱5566的〈我難過〉，現場更一起演唱，宛如KTV的歡唱氛圍，讓黃子佼聽歌聽得很過癮，他說：「錄影現場，好像一個大包廂！」

(中國時報)

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