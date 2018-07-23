大渡亮掐肚 喊滷肉飯底家

大無限樂團兩人展現絕佳默契，沸騰台灣歌迷一整夜。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導溫博鈞

「Do As Infinity」大無限樂團21日和22日在台舉行連續兩日演唱會「Do As Infinity LIVE TOUR 2018 -ALIVE- in TAIPEI」，票房熱銷9成，兩場共吸引約1800人。昨第二場演出中，主唱伴都美子和吉他手大渡亮開場連唱了〈Prologue〉、 〈Alive〉與大渡亮填詞的〈Get Over It〉後，伴都美子興奮地說：「好多人喔！」大渡亮也說：「真的沒想到能在台灣連唱兩天，我們明年、後年都想再來！」

伴都美子回想2000年出道不久後、曾到九份等地拍MV的往事，嘆時光飛逝，並感激台灣歌迷支持，「說再多『謝謝』也不足以表達我心意。」隨後唱〈陽光斜坡〉時她突然哽咽唱不出聲，趕緊雙手叉腰不讓眼淚潰堤，台下數度報以熱烈掌聲給她鼓勵，她才破涕為笑。

全場嗨唱〈遠行〉

該團因金城武和中山美穗主演日劇《兩千年之戀》主題曲〈Yesterday & Today〉在台打開知名度，提到「台灣愛」，伴都美子說：「台灣什麼都好吃！」大渡亮則自曝熱愛滷肉飯，並強調：「一碗35元！」又掐住一塊肚子肉，搞笑替肚子配音：「在這啊，35元、35元！」全場笑聲不止。

他們為台灣歌迷特別量身安排〈深邃森林〉、〈沒有你的未來〉和〈冒險者們〉等經典曲目，全場並一齊嗨唱〈遠行〉，氣氛熱烈。最後兩人以〈Summer Days〉向大家告別，伴都美子大喊：「不想回去了啦！下次再見！」

(中國時報)

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