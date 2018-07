大渡亮掐肚 喊滷肉飯底家

2018年07月23日 04:12 中國時報 報導溫博鈞

「Do As Infinity」大無限樂團21日和22日在台舉行連續兩日演唱會「Do As Infinity LIVE TOUR 2018 -ALIVE- in TAIPEI」,票房熱銷9成,兩場共吸引約1800人。昨第二場演出中,主唱伴都美子和吉他手大渡亮開場連唱了〈Prologue〉、 〈Alive〉與大渡亮填詞的〈Get Over It〉後,伴都美子興奮地說:「好多人喔!」大渡亮也說:「真的沒想到能在台灣連唱兩天,我們明年、後年都想再來!」

伴都美子回想2000年出道不久後、曾到九份等地拍MV的往事,嘆時光飛逝,並感激台灣歌迷支持,「說再多『謝謝』也不足以表達我心意。」隨後唱〈陽光斜坡〉時她突然哽咽唱不出聲,趕緊雙手叉腰不讓眼淚潰堤,台下數度報以熱烈掌聲給她鼓勵,她才破涕為笑。

全場嗨唱〈遠行〉

該團因金城武和中山美穗主演日劇《兩千年之戀》主題曲〈Yesterday & Today〉在台打開知名度,提到「台灣愛」,伴都美子說:「台灣什麼都好吃!」大渡亮則自曝熱愛滷肉飯,並強調:「一碗35元!」又掐住一塊肚子肉,搞笑替肚子配音:「在這啊,35元、35元!」全場笑聲不止。

他們為台灣歌迷特別量身安排〈深邃森林〉、〈沒有你的未來〉和〈冒險者們〉等經典曲目,全場並一齊嗨唱〈遠行〉,氣氛熱烈。最後兩人以〈Summer Days〉向大家告別,伴都美子大喊:「不想回去了啦!下次再見!」

(中國時報)