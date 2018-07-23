陳竹昇被看好亞太影展掄獎

2018年07月23日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

《阿莉芙》探討多元性別與社會議題，無論劇本或演員都出色。

《再見瓦城》即使是2016年的片，仍符合參賽資格。

第58屆亞太影展公布入圍名單，國片《再見瓦城》、《阿莉芙》、《親愛的卵男日記》、《紅衣小女孩2》以及《自畫像》共5部入圍劇情片，也就是說楊丞琳、吳可熙、張有望代表台灣角逐影后提名。

紀錄片方面，《血琥珀》以及短片《七歲那年的初次見面》、動畫《基石》、極短片《紅燈》都在入圍名單。舉凡2016年7月1日到2017年12月31日上映的電影都能參加58屆亞太影展，評審之一的梁良表示，《再見瓦城》在各方面如藝術表現、拍攝手法、劇本都十分突出，代表台灣參影必能奪得佳績。金鐘影后李璇對陳竹昇在《阿莉芙》的表現讚歎不已，深信可以為台灣留下大獎。

至於《血觀音》、《大佛普拉斯》等去年大熱沒能入選，影展副主席葛樹人表示，因為導演策略考量，加上報名時程緊迫，決定婉拒競賽邀約。本屆亞太影展台灣地區共有13部劇情片、2部紀錄片報名，葛樹人說，入圍影片的選擇是參賽策略考量，例如《阿莉芙》在男配角部分表現突出，而《自畫像》在美術設計方面風格亮眼。完整入圍片單將於8月中旬公布，頒獎典禮9月1日在美福大飯店舉行，TVBS直播。

(中國時報)