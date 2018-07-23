雅漾活泉水 帶來美麗商機

2018年07月23日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

雅漾舒護活泉水150ml，600元。（雅漾提供）

雅漾再生修護霜40ml，700元。（雅漾提供）

雅漾24H全效活泉保溼精華乳清爽型40ml，1280元。（雅漾提供）

雅漾活泉水盆浴。（雅漾提供）

衛生教育中心經理Joelle Nonni示範溼敷。（吳娮翎攝）

雅漾工廠有嚴密的檢測，法國原產地生產的保養品，品質有保證。（吳娮翎攝）

2018年前往法國接受雅漾水療的病童與家屬。（吳娮翎攝）

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique集團創辦人皮耶法柏Pierre Fabre。（吳娮翎攝）

雅漾村位於法國國家公園保護區境內，山腳下就是雅漾活泉水的發源地。（吳娮翎攝）

水療在歐洲盛行多年，像法國目前有105個水療中心，其中85％用於治療風溼，雅漾村是當中著名養膚聖地，專攻皮膚病而聞名的雅漾活泉水就來自當地；相傳在1736年時，法國侯爵Rocozel的馬患有騷癢症，用活泉水後痊癒而歸，1743年當地水療中心正式開張，此後愈來愈多人慕名而來。

水療村帶動經濟發展

如今，雅漾村馬場遺址仍被保留，而水療更是吸引來客的重要原因，尤其在法國若持醫師診療書，進行水療可獲得健保補助，更讓法國民眾絡繹不絕；水療中心自從1990年後被Pierre Fabre Dermo-Cosmetique皮耶法柏集團創辦人皮耶法柏收購，並設立雅漾活泉水療研究中心，其醫學美容事業部總部大樓也設立於雅漾村，成為振興當地經濟的命脈。

雅漾村位於法國國家公園保護區境內，山腳下就是雅漾活泉水的發源地，這個小鎮每年迎來數以千計的訪客，產出數千萬瓶活泉水，為當地帶來難以估計的醫療觀光財；皮耶法柏集團國際媒體公關Martine Butault表示，目前雅漾水療中心主力在治療溼疹、異位性肌膚炎、癌症術後肌膚等，到訪前要先預約。

雅漾水療中心目前每天約200人造訪治療，1年約2800個病人，來自41個國家，法國以外的國家占比約10%到12％，Martine Butault說，其中20％到30％比例是兒童，中壯年占40％，最高齡有百歲人瑞，3周治療費用800歐元起，還要加上醫師診療等費用。

雅漾衛生教育中心經理Joelle Nonni表示，除了透過水療，也透過工作坊的方式，協助兒童與家屬，透過藝術療法表達病痛，以及透過玩娃娃或是按摩的方式轉移病童注意力，減少抓癢次數， 她笑說，「法國人都渴望靈丹妙藥來解決肌膚困擾，但這世界上沒有一勞永逸的方法。 」

每年生產4100萬瓶活泉水

至於著名的雅漾活泉水，訴求不經任何處理保留原始狀態，雅漾工廠24小時輪3班不斷運轉，品牌公關副理Ricardo Escudero表示，每天都會進行專業檢測，目前兩條活泉水產線，每年可以生產4100萬瓶活泉水，品牌耗資800萬歐元再拓第3條產線。

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique集團2017年營收達2318億歐元，其中醫藥886億歐元，美容1410億歐元，集團旗下10個美容品牌，帶來1410億歐元的營收，以銷售主力雅漾來看，最大宗仍來自法國，僅次法國的就是大陸，其次才是德國、義大利等歐洲國家。雅漾全球銷售前3名分別為：舒護活泉水、再生修護霜、24H全效活泉保溼精華乳。

雅漾做公益

贊助病童至法國治療

雅漾每年贊助1名異位性皮膚炎患者及其家屬前往法國進行為期3周的治療，這次體驗3周水療的李姓病童表示，水療接觸傷口難免會疼痛，也很想家，沒有因為疼痛而哭，但是因為想念在台灣的爸爸而掉淚，也想念台灣的同學、食物，在這一路治療都有媽媽相伴，病童媽媽說，小孩對痛很直覺，以家長的角度來看，覺得治療後的肌膚有變得細軟，明年會希望全家人再一起來雅漾水療中心。

(中國時報)