施舒雅南西店 從頭到腳保養紓壓

2018年07月23日 04:12 中國時報 郭家崴 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

新光三越台北南西店施舒雅Head Spa是風靡日本的頂級頭部養護，透過專業手技紓壓頭部、肩、頸。（蘇蔓攝）

新光三越台北南西店施舒雅採用好萊塢明星愛用的法國LPG塑效儀器，針對橘皮、雕塑曲線等需求設計，也可放鬆背部。（蘇蔓攝）

新光三越台北南西店施舒雅美容世界從原2館移至1館，百坪規模與原櫃位相當，16日重新開幕，採用白金色調增添精緻奢華感，9F是南西獨家的保養品專櫃，設有專屬樓梯可直達10樓美容沙龍，提供消費者隱密放鬆的空間。

店內10間療程室有手足美甲、眉睫、Head Spa等療程，其中2間新增的男士VIP獨立專屬保養空間提供臉部和身體紓壓課程，且備有浴室增加便利性，讓男女有別更有隱密性。

日本施舒雅1960年成立，以美髮起家，來台31年，至今全台24店，選擇百貨為主要據點，鎖定大眾客群，會員約30萬人，女性占9成；從頭到腳保養講求Total Beauty，療程超過百種，專業美容師根據各個療程開發不同手技或搭配儀器，設備多元豐富。

即日起歡慶開幕，8月15日前人氣精選臉部課程「極光水亮分子課程」，75分鐘原價5000元、開幕價2400元；身體課程「曲線戰士窈窕課程」，60分鐘原價4400元、開幕價2160元，皆為48折。

(中國時報)