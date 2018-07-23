2018年07月23日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

全新變臉的麥當勞大器明亮，為全台第一家Alphabet design的限定店裝。由香港新銳設計師Nelson Chow設計。（麥當勞提供）

昆明旗艦麥當勞門廳採4.6公尺挑高設計，配置自助點餐機操作使用。（麥當勞提供）

長期供應的「蕈菇安格斯黑牛堡」，訴求無添加調味料，保留牛肉原有香氣。（粘耿豪攝）

方國強設計的咖啡師Gatsby帽，來自電影《大亨小傳》主角穿搭的靈感。（麥當勞提供）

粉紅色服裝的接待大使，在門口提供須協助的顧客，及指導自助點餐機操作，而粉紅色系也有助於安撫孩童情緒。（羅永銘攝）

時代更迭，消費體驗更要求新求變，以往我們講求快速、方便的超商、飲料店、速食店及小吃攤等，近年都陸續轉變更文青感的時尚新店型，引進科技智慧與文藝風潮，提升消費質感，帶給民眾不斷驚豔的體驗，在忙碌的快速時代，偶爾需要靜下心享受緩慢。

7月18日，台北市第2老的麥當勞昆明店，經過兩個月的裝潢，揮別紅橘傳統配色，改以全新黑白簡約風格示人，多了歐美流行的自動點餐機、單人雅座的陳設，也有送餐到桌的服務，入口處挑高4.6公尺的門廳，拉長整個空間的舒適度與明亮感，宛如來到一家文青時髦的咖啡館。而未來3年內，全台也陸續將有約180家麥當勞進行「改頭換面！」

裝潢高級感 餐點精緻化

住在附近內江街的81歲丁伯伯說，10多年來，他一周2天都會和太太來點杯咖啡或雞肉漢堡，度過午後時光，一眨眼看到麥當勞的變化，覺得氣氛很清爽，唯一可惜就是本來放置在門口的「麥當勞叔叔」不見了，讓每天經過門口的他有些遺憾。

「速食」概念已不再是人們所追求的生活型態，不是希望顧客趕快點好餐點，縮短待在店內的時間，以提高翻桌率。麥當勞突破大眾形象，讓大家在速食店，也能享受緩慢生活，給品牌帶來新的氣象。據色彩學理論「黑色」會賦予高級感，也能延長顧客停留的時間，麥當勞的漢堡新包裝盒，與裝潢色調都以黑色呈現。

加上更精緻化的主餐選擇，長期供應的「蕈菇安格斯黑牛堡」，訴求無添加任何調味料，保留牛肉原有香氣；「極選BLT嫩煎雞腿堡」口味多汁清爽，還有飽足感十足的脆雞、烤雞沙拉，讓速食也能兼顧健康，清爽無負擔，搭配套餐149～169元，足以與一般美式漢堡餐廳競爭。

聯名方國強 打造全新制服

這次也是麥當勞睽違8年來全面換裝，首次推出設計師聯名制服，就與旅法設計師，同時也是台塑家族女婿的方國強合作。他是台灣高級訂製服先驅，也曾幫遠東航空等大企業設計過新制服。

方國強表示，用最舒服的線條和材質，讓顧客從視覺上就能感受到安心的溫暖，服務員跳脫拘謹的襯衫，改用Polo衫設計，讓舒適度和活動性都大大提升，加上採用微彈性的布料，在專業形象下也能享受舒適，「希望讓員工下了班，都捨不得換下來。」

咖啡師帽取材《大亨小傳》

在最初設計上，方國強考量麥當勞的印象色，大量運用紅、黃配色，例如讓服務員穿上紅色長褲，後來在多次的溝通中發現，其實麥當勞有更多的可能，在不流於輕浮，又避免沉悶的顧慮下，才漸漸找到完美的平衡點，運用誠懇的灰色系與甜美溫柔的粉紅色，而粉紅色也助於安撫孩童的情緒。

另外，麥當勞昆明店咖啡師則戴上灰帽，這帽又稱Gatsby帽，源於1974年電影版《大亨小傳》，主角戴的帽子版型Newsboy Cap在當時引發風潮，改良後的Gatsby帽更加俐落，也襯托咖啡師的整體氣質。

(中國時報)