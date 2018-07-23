輕休旅車 經濟務實VS表彰個性

2018年07月23日 04:12 中國時報 陳大任 報導

1.方向盤具備定速、限速及影音、聲控多功能。（陳大任攝）

2.排檔頭按鈕可延遲換檔，並非陡坡緩降功能。（陳大任攝）

3.駕駛艙布局簡明，8吋懸浮式螢幕資訊清晰。（陳大任攝）

4.前座椅型美觀，並具備一定的身體支撐功能。（陳大任攝）

5.全車有25處收納設計，行李廂最大達1178L。（陳大任攝）

SUV當道，有些越野性能強悍，有的車身高大寬敞，但是對於年輕女性、小家庭來說，小型SUV或稱為輕休旅車，卻因為操控靈活、空間變化以及相對經濟的油耗稅費，成為更務實的選擇。例如近期上市的FORD ECOSPORT，男女車主比例竟達6:4，顯然較一般略顯陽剛的SUV競品吸引更多女性青睞；另方面，TOYOTA C-HR則凸顯了另一個想與眾不同的消費族群，兩車呈現輕休旅車的多元樣貌。

試車報告

FORD ECOSPORT 80萬以下渦輪動力車款

相較同級距小型SUV，FORD ECOSPORT採取高性價比策略，這次試駕EcoBoost 125旗艦版強打80萬元以下同級唯一渦輪動力車款，1.0L渦輪增壓引擎有125hp/17.33kgm最大動力，對內已優於1.5L都會時尚版（123hp/15.39kgm）的性能數據，對外更較競品兼具省油稅費、高動力輸出的商品優勢。

電子式安全鎖 操作更便利

可別「小」看FORD ECOSPORT，雖然是入門車規格，也許加速性、乘坐空間無法跟中型SUV相比，但對於以個人或兩人世界的使用為主，還是有其實用性，而且配備很亮眼，SYNC 3娛樂通訊整合系統可透過手機連結，提供如Apple CarPlay、Android Auto功能，不只撥打／接聽電話，還可語音導航、聲控播放音樂。

在安全性上，廠方採用了高強度硼鋼，還有7顆氣囊，8吋螢幕在倒車時，也會顯示後方影像，在年輕家庭誕生新生兒時，後座有ISOFIX兒童安全椅固定裝置，駕駛座車門上還有同級車唯一的電子式後座兒童安全鎖，一鍵即可啟閉該功能，禁止後座乘客開啟後車門與後車窗，以確保後座兒童及乘客安全。

行李廂內有個小亮點，由於載物空間小，於是提供可以調整高度的隔板來強化收納機能，但這片隔板可不是一般材料，是一層以再生紙製成的蜂巢狀結構體，運用水溶性粘合劑夾在兩層高強度且輕量化的玻璃纖維板中，這片不到3kg的蜂巢隔板竟可承受超過300kg，相當於3名成人體重，福特官方特別拍攝短片來介紹（https://youtu.be/iuFn60FXMWk）。

(中國時報)