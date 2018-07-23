TOYOTA C-HR 從內到外都要潮

TOYOTA C-HR有著歐系時尚的跑旅外觀，不僅新增各等級配備，並以3至5萬元不等價格調整幅度，經典版84.9萬元、豪華版92.9萬元、尊爵AWD版103.9萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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多功能方向盤採皮革包覆，握感不錯。（陳大任攝）
中央控台採鏡面飾板，顯得晶亮。（陳大任攝）
座椅通風細孔排列出菱格視覺效果。（陳大任攝）
前門飾板採取菱格紋，會隨光線轉變。（陳大任攝）

有個老大哥RAV4頂起品牌SUV家族銷售重任，C-HR像是生性活潑的小弟，外觀、內裝設計與用料顯得更潮、更有個性，走自己的路。

從側面看去，鈑件折線構成一塊結實肌肉，C-HR就像是個精壯的小猛男，頗富巧思的是後車門把手隱藏在C柱位置，外觀視覺有著雙門跑車的樣貌，原以為後座會因為車身造型變得狹窄，不過2名大漢併肩而坐仍有餘裕。

坐進車內即可感受到很有個性的內裝，例如立體菱格造型的門飾板、鋼琴烤漆的黑色飾板，鏡面下透著亮片的反光，隨著車輛行進時，光線從不同角度照射，即會產生光影變化，而透氣皮椅的細孔也特意排列，與菱格紋飾板呼應。

C-HR採用1.2L渦輪增壓引擎，動力輸出有116hp/18.9kgm，實際開起來並不會因為小引擎而顯得力量不足，搭配7速序列式手自排，反而讓人印象深刻的是動力隨傳隨到，穿梭快速道路或轉進巷弄都能輕鬆勝任。

和泰汽車今年加碼為C-HR經典版新增倒車影像輔助系統，方便駕駛運用車尾攝影機掌控倒車視野，84.9萬元售價更較原售價降低5萬元；豪華版升級LED Bi-Beam頭燈組及LED光條式尾燈組，下放原尊爵AWD版才有的配備並降3萬元；尊爵AWD版新導入3D衛星導航功能再降4萬元。

(中國時報)

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