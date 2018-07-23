時報文學獎得主回娘家系列－你寫了嗎？

2018年07月23日 04:12 中國時報 辛金順

想參加文學獎的心還是渴望的，希望能在光照下被人看見。也曾私下自我探問，如果那時沒有獲得時報文學獎，還會不會繼續寫詩？答案當然是肯定的，因為創作無關於文學獎的事…

多少年後，我總會記起那段星光的路，在文學獎的青石板徑上，彳亍前行的身影，彷彿前方有夢，以詩作為一種召喚，往前尋去，就能撥開重重迷霧，找到了光，可以照亮夢想的方寸之地，也讓創作找到可以繼續往前的勇氣。因此，文學獎成了我在台期間，殷望可以證成自己，在創作上並非只是一個平庸之輩。雖然──

雖然我並非是常常為了文學獎而創作的人。

是的，因為慵懶，或性格使然，我常在文學獎截止日過了，才想起要參加某某文學獎的徵文，或在截止當日，才會想要動筆，尤其越接近郵局拉下鐵門的五點前，腎上腺素的分泌度就越旺盛，但因為時間緊迫，往往寫到後來，總徒然興廢，擲筆而去。或許是有所求吧？所以在創作中才會患得患失，評估著行筆中的作品會不會獲獎，一旦過不了自己評審的關卡，或感動不了自己，筆尖自會嘎然而止，前功盡棄了。

但想參加文學獎的心還是渴望的，尤其是歷史悠久的兩大報文學獎，像兩大光柱，吸引著各處逐光的創作者，希望能在光照下自己的身影被顯現，並且被人看見。

而當時兩大報文學獎是以開闊的視野，開放給全球華文創作者參加，使得競逐的場域無限擴大，也更具代表性。而且獲獎的作品，過後都會編成精美的文學獎得獎作品集，公開擺售。所以每到七月，常會看到網路上一些創作朋友相互探問的私語：「你寫了嗎？」

你寫了嗎？我想起每年都會購買的兩大報文學獎得獎作品集，那些獲獎者的照片，像諸神排列在文學獎的殿堂上（但後來聽說，有些獲獎者投稿該報副刊，還是照樣面對退稿的噩運），成了寫手們的夢望。因此參加兩大報文學獎並獲獎，不只徵示著取得了晉入台灣文壇的一分認證儀式，同時也是一分世俗榮譽，以及在自我創作的寂寞氛圍裡，支撐繼續創作的一股無形動力。

然而每年立願要參加兩大報文學獎的我，每年都「錯失」了機會。另一方面，也常自我安慰，沒參加也好，無所得也無所失，畢竟想從幾百人的參賽作品中脫穎而出，也不是件簡單的事。及至2006年第二十九屆時報文學獎時，也是臨時抱佛腳的，在截止日的下午四點開始動筆，想說三十行的詩作在一小時內如果可以順利完成，則就投寄參加，不然就繼續「錯失」下去。因此那首〈注音〉，就是在「課虛無以責有」，邊想邊寫之下，於五十分鐘內寫成。然後再以連走帶跑的方式趕去校內的郵局投遞出去。

如今回想，那簡直就像一場夢，遙遠卻臨近的，可以觸摸到創作那一時刻的心跳聲，與敲在鍵盤上的每一個ㄅㄆㄇㄈ和ㄉㄊㄋㄌ相互競逐，彷彿在那聲音背後的時間，也在競逐中飛快的消逝，然後成為一道難以磨滅的記憶，關於語言、關於文學，關於夢。

也關於詩。

其實也曾私下自我探問，如果那時沒有獲得時報文學獎，還會不會繼續寫詩？答案當然是肯定的，因為創作無關於文學獎的事，只是在自我創作要求上，可能會比較鬆懈下來而已。惟仍然惋惜，每年出版的時報文學獎得獎作品集，卻在一九九五年時，出版了第十八屆的《魚骸》後，就不再出版下去了。而千囍年之後，隨著各地方文學獎如雨後春筍般四處崛起，以及各類文學獎的舉辦，故在繁花複蕾的文學獎盛景中，兩大報文學獎固然是每年台灣文壇的盛事，但吸睛的強度卻也沒像以往那般的大了。

此外，文學獎常常創制出了文學獎模式的作品（地方文學獎則挹注了地方元素與想像，但就語言技藝上而言，卻又低了幾級），以及大家都在探索如何寫作出可以獲獎的產品，（啊，參加徵賽就是為了獲獎啊，不然怎麼樣？）似乎讓人有所詬病，然而只有讓文學獎對外完全開放，或在形式上多做些變化（如詩行規定，不需每年都要固守在三十行以內），或思考著文學獎還可以用怎樣不同的方式，以求其變，並讓人耳目一新，由此而去活絡文學獎的生命，無疑也是一個可行之道。

如今，時報文學獎經過停辦後兩年，又再復辦（或可謂之為重新出發），在小說組方面，以影視作為主調，及用五十萬作為首獎獎金，廣納各類型小說，可以說是兩岸IP風潮中的另類徵文，應該會是讓許多創作者矚目的項目，這無疑也是讓人產生一種新鮮感的驚喜吧！

然後呢？

然後，我只想問：「時報文學獎來了，你寫了嗎？」

(中國時報)