2018年07月23日 04:12 中國時報 陳姿妤

仲夏午後，薰風微吹，暖陽和煦的親吻房間，樹梢的光影微探入窗，附和著鳥蟲呢喃而擺動。我的房間就是我的畫室，畫桌緊連著有窗的牆，向右輕望便是一片蓊鬱──這是一間靠山的房間。蟻群常從山坡爬上來，沿著我的窗台行動，我時常可以近距離觀察牠們的生活。

我手中的墨條在硯中畫出了一圈圈的痕跡，這是畫前的準備工作。螞蟻有時候會找不到夥伴們的路線，在原地漫無目的繞圈子。兩年前，我離開高雄上台北念大學，心中滿是徬徨與恐懼，身處一個陌生的城市，找不到熟悉的氣味。

我讓墨線在紙張上遊走，時而連貫順暢，時而斷續輕鬆，節奏速度不一。觀看螞蟻的行走路線總是吸引人，牠們的路徑猶如隱形的墨線，在牆上創造出一幅看不見的作品，當螞蟻與螞蟻相碰頭，線條便呈現出斷續的型態，而牠們如同游牧民族般的漫遊姿態，更是達到筆意中追求的輕鬆境界。來到台北生活，我開始探索這片土地，試探性的讓自己的足跡留在更多的區域，進而重新發展出屬於自己的生活步調，過程有時不盡人意，有時會追隨著朋友的路線前進，但大多時候我喜歡我創造出的生活模式。

筆尖沾取的墨垂垂欲滴，渴望墜入紙張纖維的懷抱，當墨滴渾黑飽滿的弧形邊緣與紙張的水平線碰觸時，「啵」的一聲，瞬間流竄四散，攤平成一塊毛邊樣的黑影子。螞蟻總是喜歡圍著食物，細碎的食物外便多了一圈螞蟻層，輕輕的呼一口氣，牠們會以食物為原心點向四周奔逃，無聲的躁動聲迴盪在我與牠們彼此的空間。時常懷疑我的心境是否真的牢固，在異鄉生活的無數個夜，時常有著一口氣向我吹來，霎時心境猶如四竄的蟻群，浮動搖擺不止，常透過書寫釐清許多思緒，「若我波瀾不驚，誰能破我心境？」

硃砂調和膠，施於紙上；赭石用羊毫輕抹，由濃轉淡；為了使藤黃顯眼，我在其下打了兩層胡粉底；花青與石綠相撞、相融，爭風吃醋的在紙上搶地盤，噴水罐一噴，在兩者之間炸了無數透明炸彈，分化了彼此的疆域，迎來悄然無聲的緩慢和解。蜘蛛總是在螞蟻搬運食物的路線上虎視眈眈，在旁邊一跳一跳的，想找個最佳時機來個大突襲，一個剎那，蜘蛛大戰螞蟻便開始上演，一攻一退、一守一進，若非敵人便像是跳愛的恰恰。我用竹筷將蜘蛛趕走，結束這段「曖昧」的關係。獨立生活的開始，也意味著要為自己的舒適生活做出一些手段，課業安排與人際溝通，每個行動與選擇的背後莫不是建立在完整獨立生活的個體上，競爭與合作、堅持與妥協，時而感歎世態炎涼、人心不古，時而有人雪中送炭，令我感動不已，追逐夢想的每段路必定崎嶇，如何在每件人事物中優雅的平衡、維持中庸之態，實是人生一大課題。

我舉筆落款，墨跡長了腳，順暢自在的在紙上迂迴跑著。光線的角度已悄悄偏離了我的窗，蟻群辛勤的腳步卻仍不停歇，來回穿梭在窗台與樹葉搖擺的陰影之間，牠們「翻山越嶺」至此，不就跟我一樣是個「出外人」嗎？我追逐藝術的熱誠將我帶離了家鄉，這一路上的跌撞與歡笑與蟻群勞動的過程又有何異呢？我該學習以自在的腳步遊走於他鄉，同時帶著謹慎細心以迎接路上的所有考驗，這些微觀的視角如同深入桃花源，除了頗有沈復「兒時記趣」之妙樂，人云大自然是最棒的導師，也能引領我在平凡的生活中用不同的思考方式來激勵自己。

(中國時報)