縣市長選舉 戰情緊繃！國民黨六都若只保一 吳敦義主席不保

22縣市長參選人底定，國民黨訂下執政過半的目標！圖為日前國民黨參選人首次合體造勢記者會，黨主席吳敦義（前中）與參選人手牽手高呼當選口號，展現團結氣氛。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今天是參選11月24日9合1選舉，辦理戶口遷移的最後一天。花蓮縣長傅崐萁昨宣布，不投入桃園市長選舉，力挺國民黨參選人陳學聖。藍綠兩黨22縣市長人選均已底定，國民黨內部訂下12席、過半目標，但依據多項民調顯示，民進黨執政滿意度雖一再探底，國民黨卻未占優勢，年底這一戰，藍營若無法突破2014年「一都勝」的慘況，黨主席吳敦義恐將面對黨內逼宮。

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翻轉縣市 評估恐過度樂觀

民進黨主席蔡英文昨喊話，希望年底非執政縣市也能拿下執政權。吳敦義認為「相較於民進黨的施政無方，很多人都認知到、也懷念起國民黨執政的好。」他評估，有機會保住原有執政6個縣市，再多贏5至7個縣市，達成過半執政目標。

國民黨評估，除新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣等6執政縣市外，同屬泛藍的花蓮縣與金門縣，再加上民進黨執政的宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣，因陷入內部矛盾或施政不佳，都有機會「綠地變藍天」；六都部分，國民黨在台北市、台中市的選情看好。

白綠分裂 丁民調仍落後柯

然而，國民黨評估有望「翻轉」縣市，領先幅度有限，甚至呈現五五波，沒有穩贏，藍營的戰情評估，恐過度樂觀。

以台北市為例，因白綠分裂，丁守中在5月中旬民調一度領先，但如今幾份民調皆顯示「已被翻轉」，落後柯文哲的差距，最多已超過10個百分點；在藍大於綠的台北市，綠營一分為二，國民黨竟仍只能當老二，是產品出問題，還是品牌失民心？此外，藍營目前執政的台東縣與新竹縣，綠營參選人也非軟腳蝦，頗有一拚實力，藍營能否守住灘頭堡，不無變數。

過去2年，民進黨中央執政不力，民怨日深，國民黨卻仍欲振乏力，難以激發選民熱情，問題之一，出在不少參選人依然沿襲「老派」傳統綁樁選戰，跟不上網路選戰趨勢，和年輕人搭不上線，只能期盼基本盤歸隊，開拓票源的實力有限。

再者，國民黨中央至今不見整體作戰策略，對重大政策提不出實質論述，「無主席」神龍見首不見尾，已遭綠營肢解的國民黨，有如沒有方向盤、引擎，只剩一層破鐵皮的中古車，不中看也不中用。

老派綁樁 難開拓年輕票源

2014年，國民黨輸到只剩新北市，黨主席馬英九請辭下台。如今六都中也僅有新北「保一」較樂觀，傳統優勢選區的台北、桃園、台中拚得辛苦，「取二、求三」看不見黨中央強烈企圖心，年底這一戰，絕對是吳敦義的主席保衛戰。

針對敗選主席下台，國民黨組發會主委李哲華說，這個問題不是問題，國民黨不是今天才開始打選戰，過去黨的各種選舉勝敗，除相關部門負責外，會有什麼慣例，大家都很清楚，不用特別說明。

(中國時報)

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