CNN專訪 吳釗燮直言：少了美國 台灣難擋大陸武攻

2018年07月24日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

面對大陸日前在台海進行軍事實彈演習，外交部長吳釗燮昨親上火線接受美國有線電視CNN專訪時表示，台灣若缺乏美國的軍事支持，將難以抵擋大陸的武力攻占；台灣盡力強化與美國的安全合作，以避免大陸認為可在一夜之間攻取台灣。

台將強化與美安全合作

吳釗燮剛自薩爾瓦多、貝里斯訪問返台，昨日在外交部接受CNN半小時專訪，被問及蔡英文總統是否帶領台灣走向獨立？吳釗燮強調，蔡總統致力與對岸維持現狀，「我們希望台海和平與穩定，而台灣自立於大陸之外（Taiwan exists by itself）是既成事實，所以台灣不需做出更多動作。」

吳釗燮指出，我政府近年感受到台美關係越來越鞏固，但更重要的是，華府能持續在外交及軍事上支持台灣。

軍售不會影響台海情勢

主持人詢問，美國軍售台灣是否會使台海情勢更加緊張？吳釗燮說，不會，台灣較在意的是如果美國不再支持台灣，換言之，若台美關係更為緊密，將成為大陸思考攻打台灣劇本時的一大障礙。

吳強調，「（若）大陸見到台灣的弱點，無法獲得美國支持，就會進一步思考行動劇本，即他們有能力攻占台灣。」

大陸海軍近期在東海軍事實彈演習，吳釗燮表示，大陸的實彈演習是「恐嚇台灣人民」的方式之一；台灣盡力與理念相近國家合作，強化與美國安全合作，以避免大陸認為他們可在一夜之間攻取台灣。

大陸國家主席習近平日前與美國國防部長馬提斯見面時強調，老祖宗的領土一寸也不能丟，對此，吳釗燮批評，大陸對台的行為舉止都是在破壞習近平對統一的努力，並且將台灣民意轉向對抗北京。北京稱欲贏取台灣民心，但他們所做所為卻在製造台灣民眾對大陸的「仇恨」，將台灣推向更遠。

美稱台是無法被交易的

外界不斷質疑台灣可能成為北京和華府之間的籌碼，吳釗燮指出，他知道台灣有人因川普的非典型決策風格而感到擔憂，但台美有共同珍惜的價值，美國告訴我方，他們相信「台灣是無法被交易的，民主也是不可被交易的」。

至於台梵邦交，吳釗燮強調，教廷欲在大陸發展宗教自由，台灣事實上扮演「燈塔」的角色。因此，台梵維持良好關係，等同給大陸人民，特別是大陸天主教徒，一個「關鍵示範」，他們總有獲得宗教自由的一天。

(中國時報)