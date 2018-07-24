不選桃市長 傅崐萁挺陳學聖

2018年07月24日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

「誠摰呼籲集中所有力量，支持陳學聖，支持楊敏盛主委！」外傳花蓮縣長傅崐萁將投入桃園市長選局，但他23日上午舉行記者會強調「成功不必在我」，認為「應集結在野力量，不能讓北三都選舉，民進黨輕鬆地躺在家裡」，他接下來將全台輔選走透透，決戰民進黨，為2020贏回台灣！

回絕勸進 強調大是大非

傅崐萁在2屆花蓮縣長任內，獲得9連霸五星級縣長美譽，國民黨也已提名傅的妻子、不分區立委徐榛蔚參選下屆花蓮縣長，傅在縣長任滿後的動向，也引發各界關注，除這次有意參選桃園市長外，先前也曾傳出將挑戰台北市長。

傅昨日證實，確實有許多聲音勸進他到桃園參選，希望他能將在花蓮3屆立委、9年縣長的經驗帶到桃園分享，但他表示，這是大是大非的問題，經再三考慮，還是呼籲集中所有在野力量支持陳學聖、支持楊敏盛主委，以宏觀格局贏回台灣。

急踩煞車 怕釀茶壺風暴

據了解，因國民黨桃園市長提名人陳學聖這段期間民調幾無起色，加上傅妻徐榛蔚出身桃園望族，岳父徐振興曾任第2屆國大代表，在工商界有深厚人脈，且參與過多次選舉，甚至曾擔任新北市長朱立倫當年競選桃園縣長時的桃園縣總部主委，地方實力雄厚。

而傅本人也考慮過轉戰桃園市長，還私底下試水溫，地方反應並不差。

但知情人士透露，傅最後急踩剎車，主要還是考慮陳學聖從桃園縣政府文化局長、選上立委復出，到現在取得這次桃園市長提名，算是朱立倫一手提拔，一旦傅選擇投入桃園市長選戰，不只會釀成「泛藍茶壺裡的風暴」，等於也槓上朱立倫。

翻轉2020 關鍵在2018

事實上，徐榛蔚也在朱立倫擔任國民黨主席任內，安排出任不分區立委，並規畫參選花蓮縣長，同樣對傅崐萁夫妻有提攜之情；另外，若夫妻同時投入桃園、花蓮選戰，耗費的人力、財力都難以估計，考量這些因素之後，傅也在記者會前一晚與幕僚商議後，做出「成功不必在我」的決定。

傅崐萁在記者會上強調，感恩桃園市民這段期間對他的厚愛，他身為桃園女婿，對桃園有感情，但要翻轉2020，決戰在2018，如何讓蔡英文政權下台，2018是關鍵戰役，「不為一己之私，要讓民進黨北三都『火燒連環船』！」

(中國時報)