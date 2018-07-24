藍營團結 楊敏盛讚強心針

2018年07月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 王正寧 ／桃園報導 ／桃園報導

花蓮縣長傅崐萁終結傳聞，23日公開宣布不選桃園市長，全力挺國民黨桃園市長參選人陳學聖，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛聞訊開心說：「天大的好消息！」強調藍色力量大團結，從任何角度來看都是利多；陳學聖也感謝傅以大我之心全力支持。桃園市長鄭文燦則揶揄說：「副（傅）的不來，正（鄭）的就不怕了！」

國民黨在桃園選情低迷，外界對傅崐萁轉戰桃園市長的傳言不斷，也讓地方留下許多想像空間，但傅在遷籍日最後1天期限對外宣布不來桃園，楊敏盛並未感到遺憾，對於傅公開喊話全力支持陳學聖，還嗆要讓綠營火燒連環船，楊直讚是「強心針」。

楊敏盛說，傅崐萁在花蓮縣長任內創下五星縣長9連霸紀錄，願意幫桃園打選戰，他「舉雙手歡迎」，他也誠摯邀請傅來桃園指導，為大家打氣，尤其26日桃園要舉辦黨務輔選共識營，傅已應允會排除萬難前往；楊敏盛希望「強強相加」，為桃園選戰增溫。

陳學聖說，感謝傅崐萁以大我之心支持自己，他一定會全力以赴，不僅讓桃園成為傅崐萁口中溫暖的家，也會是全桃園鄉親溫暖的家，更會在年底用選票教訓不公不義的政府，讓台灣再度成為所有國人最溫暖的家。

陳學聖指出，國民黨在2016年立委選舉慘敗，在各縣市只贏18席，自己是其中之一，代表有戰鬥的韌性，他有陸戰隊搶灘的意志，一定會奮戰到底，永不放棄。

對於傅崐萁公開力挺陳學聖，鄭文燦表示，傅的妻子徐榛蔚獲國民黨提名競選花蓮縣長，他支持國民黨是應該的。至於外傳陳學聖因民調拉不起來，黨籍市議員參選人不願與他一起聯合造勢。國民黨組發會主委李哲華昨澄清，此一說法「言過其實」。

(中國時報)