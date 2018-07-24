花蓮王贊聲 陳學聖該換腦袋

2018年07月24日 04:10 中國時報 蔡依珍

花蓮王傅崐萁遠征國門之都傳言，隨著他表態「力挺陳學聖」而暫時落幕，傅也高喊要讓民進黨北三都「火燒連環船」，並高舉輔選旗幟，看似激起藍營大團結的氣勢，但這股激情能否延續，還是像煙火般絢爛卻短暫，最後還要看國民黨桃園市長參選人陳學聖是否能「換腦袋」，一改過去選戰思維，讓人耳目一新，否則對泛藍支持者而言，將成為桃園加深「綠化」的罪人。

即將卸任花蓮縣長的傅崐萁，政治生涯的下一步，勢必得另闢戰場，而身為桃園女婿的他，國門之都自然成為選項之一，加上陳學聖的選情始終不見好轉，也無法接地氣，地方換將聲音不斷，甚至傳出黨籍議員參選人都刻意與陳「保持距離，以策安全」，在這樣的氛圍下，成為一股看不見的力量，不停地在呼喚傅崐萁親征桃園，扭轉藍營低迷的選情。

經過「一晚」的思考，傅崐萁決定以大局為重，強調「成功不必在我」，並呼籲支持者全力挺陳學聖，而五星級縣長的魅力，確實為桃園藍營選情注入一股活力，激起泛藍大團結的氣勢，但能否真的讓泛藍支持者歸隊，還是取決於陳學聖個人的態度。

2016年立委選舉，堪稱是國民黨來台迄今輸最慘的一次，僅保住18席區域立委，陳學聖雖順利當選，但在桃園深藍票倉的中壢區，也僅僅以不到400票的差距險勝，陳學聖似未記取教訓，反而解讀為具有戰鬥韌性，若以這種自我感覺良好的心態面對年底市長選舉，即使有10個傅崐萁相挺，也難以扭轉局勢。

年底桃園市長選舉，陳學聖必須體認這不僅是關乎他個人成敗一役，更重要的是，他所背負黨中央、黨籍議員參選人及泛藍選民的期待，一旦輸了，不只是他與市長寶座擦身而過，更是加深桃園綠化的罪人。若輸了桃園市長選舉，2020年立委選舉，也難再讓選民託付了。

(中國時報)