韓諷不知屁股下一堆黃金鈔票

2018年07月24日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨輔選列車23日下午駛進高雄大旗山等偏鄉地區，黨主席吳敦義細數許多他任內規畫的高市政績，反批民進黨高市執政成績不好，連農產水果都賣不出去，搞得百姓經濟不好過；藍營高市長參選人韓國瑜強調，高雄在他當選後，會從領導政府變成服務政府。

吳敦義昨帶韓國瑜及黨籍議員參選人馬不停蹄走訪阿蓮、旗山、甲仙、杉林及內門等區，與當地鄉親座談、傾聽基層聲音；韓說，民進黨執政就是領導政府，不顧基層百姓生活、城市經濟競爭力，令各行各業叫苦連天，高雄換他主政，將服務人民、企業，成為讓經濟變好的服務政府。

韓國瑜說，他幾個月前帶1位台商朋友到那瑪夏，市議員柯路加請他們喝桑椹汁，因台商在大陸賣珍珠奶茶，加一點桑椹汁，1杯可以賣70元台幣，供不應求，但一直找不到去哪裡買桑椹，沒想到那瑪夏整片山都是桑椹，台商當場說「有多少桑椹，我全部買了」。

韓國瑜指出，這個故事說明，我們往往不知道自己「屁股下面坐了多少黃金、鈔票」，台灣有最好的蔬菜、養殖，農漁民不怕天跟地，就怕沒訂單，他保證若當選高市長，一定幫農漁民爭取訂單，並全力縮短城鄉差距。

吳敦義昨日上午11時先至阿蓮區向淨心長老祝壽，並祝禱國民黨年底選情能開紅盤，並表示擔任高雄市長任內做了許多建設，政風良好，現在高雄經濟環境差，「素珠在高雄」（台語的諧音），「素」指房屋要出售、「珠」指店面要出租。前不久高雄有商家關門，掛出牌子「民進黨不倒、高雄（經濟）不會好」，最重要的還是拚經濟、顧人民，希望韓國瑜了解地方狀況，造福民眾。

但高市府新聞局長張家興駁斥，吳敦義號稱許多重大建設是他在高市長任內決策，卻在國民黨2008至2016執政期間任行政院長、副總統等多個要職，不斷阻擋高雄的重大建設，請吳主席不要看到綠營執政就轉彎，唱衰高雄前，先想自己為高雄做了什麼？

(中國時報)