陳其邁反批韓詛咒高雄

民進黨高雄市長參選人陳其邁23日表示，韓國瑜嫌棄高雄就算了，竟還以「殯儀館、精神病院前景看好」等言論詛咒高雄，叫在地人聽了情何以堪？（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜連日炮轟高雄經濟衰退，民進黨高雄市長參選人陳其邁22日公開回嗆「別哭夭」，引來失言爭議；陳23日解釋，韓國瑜嫌棄高雄就算了，還說只有殯儀館、精神病院前景看好，等於詛咒高雄死亡、精神病患多，「叫高雄人聽了情何以堪？」

陳其邁強調，無法接受韓國瑜的言論，但當下並未生氣，只是「南部囝仔平時講話的『氣口』」；他說，到人家家裡作客百般嫌棄就算了，韓國瑜竟還提到殯儀館、精神病院等字眼，意味死亡、精神病患特別多，高雄人聽在耳裡都覺得很難過。

陳其邁說，選舉應該比誰的政見周詳，比如他提出的政策白皮書即包括青年創業、智慧城市、拚經濟等方向，市長選舉本來就是政策牛肉的主張，所以他在心情感受上，非常難過看到這種「唱衰高雄、詛咒高雄」的言論。

針對國民黨主席吳敦義啟動輔選列車，昨在高雄連排5場助選行程，陳其邁說，「我每天行程都超過20場」，自詡「地表最強母雞」，盡量張開雙手顧好小雞，「總不能說突然飛來1隻母雞，像候鳥一樣飛來飛去，這樣要顧好小雞恐怕力有未逮」。

陳其邁還諷刺國民黨面臨複雜的2020卡位問題，天王們競爭比較激烈，但他勸國民黨要先想解決一般城市的問題再談2020，不要把2018當成2020選舉造勢。

不過，韓國瑜用又老又窮等辛辣言論強攻經濟，市民似乎很有感，LINE官方帳號粉絲人數扶搖直上，2周粉絲人數14萬2515人，超越蔡英文總統14萬1996人，僅次柯文哲20萬9425人。韓國瑜不改基調，重申競選理念「藍綠放一邊、高雄擺中間，讓高雄政治歸零、經濟起跑、遊子回港、百業興旺」。

(中國時報)

韓諷不知屁股下一堆黃金鈔票 選戰節奏混亂 缺乏核心價值！新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。