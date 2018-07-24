選戰節奏混亂 缺乏核心價值！新聞透視－國民黨穿不慣草鞋 走不出新路

離年底縣市長選舉只剩下4個月，而國民黨的選情一直在低檔徘徊，圖為中央黨部在寫有重返執政的標語前，穿著背心的服務黨工正與支持者交換意見。（季志翔攝）

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中國時報

民進黨執政滿意度直直落，但並未造就國民黨在年底選舉的聲勢，距離投票只剩4個月，國民黨至今仍有許多參選人名號沒打出來，沒存在感的參選人，連「小雞」都拒絕聯合競選，從黨中央到地方，選戰節奏打得一團亂，根本未展現國民黨2020年重返執政的決心。

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習於傳統戰法 無法突破

追根究柢，國民黨最大問題在於沒有建立核心價值。2016年在野後，被民進黨剝奪了黨產、破壞組織資源，第一次沒有黨產奧援，可謂前所未有的困境，但若能徹底改變形象，吸引新血加入，採納創新文宣作戰，亦可視為脫胎換骨的契機。但是國民黨仍習於傳統組織動員的選戰打法，國民黨人儘管沒了金山銀山，心裡仍念著以往揮金似土的生活，穿不慣「草鞋」，走不出新路。

回顧中華民國歷史，國民黨最初創黨就是在驅逐滿清的革命氛圍下成立，民進黨也是以主打挑戰國民黨威權統治起家，2008年再度政黨輪替，是因為前總統陳水扁貪污，讓社會普遍期待代表清廉形象的馬英九。政黨受肯定，因為其所主張的「價值」。

當前，民進黨吃相難看、執政無能，難道此時的國民黨，有提出令民眾嚮往的政策主張嗎？民進黨的兩岸政策，令陸客禁足、農產品無法輸出大陸，而兩岸政策向來是國民黨的強項，何以不能提出明確迎向大陸，為民眾帶來好日子的主張？

如何貼近民意 不見轉型

別忘了，選民在眾多候選人之外，還有個選項叫做「不投票」。國民黨續打民進黨無能，自己又無法證明自己多有能力，民眾為何要選擇國民黨？

2018是2020前哨戰，國民黨想透過這兩場選舉對民眾送出什麼訊息？是告訴人民，台灣就這兩個政黨，一個做不好就換一個？還是要告訴人民，一個重生的國民黨，它代表著哪些哪些價值，可以貼近民意，符合人民期待？

國民黨真的沒皮鞋了，這草鞋穿不慣也得穿，看看現在六都陣容吧，能把草鞋穿得自在舒適的，就兩個人，新北的侯友宜與高雄的韓國瑜，打起選戰就是比其他人更上手，國民黨應該去分析侯、韓為何受到歡迎，並思考接下來的路能怎麼走？國民黨該如何調整作風，才能受到民眾歡迎？

2018跟2020大選不是為了某人角逐什麼大位而存在的，對國民黨而言，這是一個改變的機會，如果不轉型，被歷史淘汰的命運恐不遠矣。

(中國時報)

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