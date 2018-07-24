降魔又文青 Q版叮叮為丁丁策展

2018年07月24日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

被外界封為「佛系選舉」的國民黨台北市長參選人丁守中，近來有民調顯示，台北市長柯文哲已拉開與丁的領先差距，重點在於丁守中在年輕人票源中開拓有限。丁守中昨特別公開選舉Ｑ版卡通人物「叮叮」，選舉策略從佛系打法進化成「文青作戰」。

丁守中昨出席「我是叮叮，丁守中，聽聽台北」主視覺發表記者會，希望透過「我是叮叮」臉書專頁與市民進行對話，並展開為期半年的藝文策展活動。

叮叮形象企劃主持人是前台北市文化局長，東吳社會系副教授劉維公。劉維公表示，「叮叮」的形象是一個騎著YouBike，可以在路上就看到的人物，是一個「親民的叮叮」。

劉維公解釋，這不是一個行銷活動，目標也不在選票，而是一個「策展」活動，由台北市民來寫出身為台北人的心聲，配合團隊的攝影照片，將在11月1日舉辦一場展覽，結合團隊照片與市民心聲的創作展。

劉維公也說，為了讓丁守中貼近人民，團隊會安排日期，讓丁守中前往松菸、華山或議員服務處，每天發出300份限量蛋糕。丁守中預告這個團隊將會推出微電影、動畫、漫畫來一一呈現，訴求年輕人、中間選民、婦女。

多份民調顯示，丁的支持者多屬中高齡，缺乏年輕族群的票源。丁守中昨坦言，外界對他的選戰策略有提出一些意見，他也做了調整，前期打選戰跑基層固然重要，也要強化文宣、接觸年輕人，要同時並進，現在要多種方式並進，要用「降魔」的佛系打法打贏這場選戰。

(中國時報)