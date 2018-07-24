新聞分析－關鍵戰 台中贏國民黨才算贏

國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）尋求「黑派大老」前立委顏清標（左）力挺。（盧金足攝）

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中國時報

台中市被藍軍視為「台中贏，國民黨贏」的重要指標，國民黨台中市長參選人盧秀燕之前扛轎要角遲未敲定，引發各界擔心若無法整合長期對壘的紅黑派系，藍營想拿回台中恐怕並不容易。隨著選舉腳步逼近，最後由國民黨主席吳敦義親自出手整合，由紅派新生代江啟臣擔任競選總部主委、黑派傳人顏寬恒出掌總幹事，組成競選團隊鐵三角，也為藍營奪回台中敲響第一聲戰鼓。

年底台中市長這一役，也是2020總統大選前哨戰，尤其黨主席吳敦義出身中台灣，黨魁操盤第一戰，若能拿下台中，才真正有戰功。因國民黨若能保住新北市，功勞只會算在現任市長朱立倫身上，吳敦義想在2020年代表藍營角逐大位、與朱立倫分庭抗禮，台中這一戰有不能輸的壓力。

盧秀燕與拚連任的林佳龍「龍燕大戰」，隨著空汙、老人健保補助等議題發燒，國民黨前主席連戰日前還專程來台中市，為盧拉抬選情，邀請吳敦義、前立法院長王金平、台中紅、黑派大老餐敘。

但政壇人士觀察，紅派大老、前台中縣長廖了以，以及黑派重量級人物、現任台中市議長林士昌，並未與盧秀燕有3人公開同台的畫面，而是由紅黑派系傳人江啟臣、顏寬恒衝前線，擔起扛轎輔選重任。

林佳龍對藍營派系整合，曾不以為然的酸諷這套是「老把戲」、「老政治」，強調現任者最重要的就是政績，台中有沒有進步，「應該要問台中市民，大老的話參考就好了」，但此語究竟是認為藍營不可能整合紅黑派系，或者擔心若紅黑真的整合成功，將成莫大威脅？

隨著江啟臣、顏寬恒同時掌起盧秀燕輔選兵符，國民黨台中市黨部主委陳明振掛保證指「派系已整合成功」、「紅黑派系界線已經沒分那麼清楚」，許多藍營基層人士認為，這不只是派系整合成功的意義，更代表中生代、新世代團結的力量，在民進黨執政績效差、年金改革引發社會爭議等大環境變數下，正為贏回台中的氣勢添了柴火，未來就看大老動態，是否願意吹響發動票倉的號角，才是盧秀燕接下來的最大考驗。

(中國時報)

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