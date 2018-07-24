楊文科扛竹縣 稍有差池吳該負責

2018年07月24日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

喧騰多時的藍營新竹縣長參選人敲定由現任副縣長楊文科出征，是國民黨內認為的勝選最大公約數，但立委林為洲仍不放棄爭取提名，甚至自做民調宣稱支持度最高，如今距選舉仍有4個月，在勁敵民國黨主席徐欣瑩、綠營稱「最好的選擇」鄭朝方夾殺之下，若竹縣從藍天變綠地，最該負起責任的，就是可能另有盤算的黨主席吳敦義。

藍營去年起陸續有多人表態宣布角逐新竹縣長，除最早起跑的楊文科，還有新竹縣議會副議長陳見賢、立委林為洲、湖口鄉長林志華及竹東鎮長徐兆璋，但隨著幾次會議協調不成，眼看藍營全台縣市長人選逐一底定，新竹縣硬是拖到6月中才決定徵召楊文科。

宣稱民調最高的林為洲為此一度淚灑立法院，委屈稱自己按黨內通過的縣市長初選辦法走，卻硬生生遭到做掉。而初選時程延宕，傳出是因吳敦義擺不平地方派系，加上有外界質疑為2020年大選鋪路、向朱立倫示威，才硬是鍘掉林為洲並推派楊文科出馬，但此說法已被吳敦義否認。

至於楊文科獲青睞主因，外傳是黨內看上他的科學園區背景，又有科技大老支持，但民國黨徐欣瑩同樣也有一票竹科後援。地方人士認為，科技人一向對選舉冷感，打著竹科人後援大旗，根本像「空」軍一樣，難發揮效用，竹縣要打贏，還是要走傳統選戰模式才穩當。

但藍營在初選時刻分裂，早已給了徐欣瑩衝刺機會，加上徐與鄭朝方的父親、前新竹縣長鄭永金都有藍營背景，更讓正藍軍楊文科在這場選戰中腹背受敵。

眼看投票日僅剩4個月，楊文科儘管民調看似高漲，但聲勢一直衝不高；徐欣瑩網路戰打得火熱，民進黨內更傳出只把徐欣瑩當勁敵，讓蔡英文輔選列車第1站就開到新竹。竹縣選情熱度攀升，卻少見國民黨有何布局，若稍有差池致使楊文科中箭落馬，該負起最大責任的，恐是堅持打破黨內機制的黨主席吳敦義。

(中國時報)