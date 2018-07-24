楊文科扛竹縣 稍有差池吳該負責

林為洲臉書照片自嘲「換看板了（只剩阿柴）現在想起來，都怪我民調太高，不然，最少可以參加初選比賽。」（摘自立委林為洲臉書）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

喧騰多時的藍營新竹縣長參選人敲定由現任副縣長楊文科出征，是國民黨內認為的勝選最大公約數，但立委林為洲仍不放棄爭取提名，甚至自做民調宣稱支持度最高，如今距選舉仍有4個月，在勁敵民國黨主席徐欣瑩、綠營稱「最好的選擇」鄭朝方夾殺之下，若竹縣從藍天變綠地，最該負起責任的，就是可能另有盤算的黨主席吳敦義。

藍營去年起陸續有多人表態宣布角逐新竹縣長，除最早起跑的楊文科，還有新竹縣議會副議長陳見賢、立委林為洲、湖口鄉長林志華及竹東鎮長徐兆璋，但隨著幾次會議協調不成，眼看藍營全台縣市長人選逐一底定，新竹縣硬是拖到6月中才決定徵召楊文科。

宣稱民調最高的林為洲為此一度淚灑立法院，委屈稱自己按黨內通過的縣市長初選辦法走，卻硬生生遭到做掉。而初選時程延宕，傳出是因吳敦義擺不平地方派系，加上有外界質疑為2020年大選鋪路、向朱立倫示威，才硬是鍘掉林為洲並推派楊文科出馬，但此說法已被吳敦義否認。

至於楊文科獲青睞主因，外傳是黨內看上他的科學園區背景，又有科技大老支持，但民國黨徐欣瑩同樣也有一票竹科後援。地方人士認為，科技人一向對選舉冷感，打著竹科人後援大旗，根本像「空」軍一樣，難發揮效用，竹縣要打贏，還是要走傳統選戰模式才穩當。

但藍營在初選時刻分裂，早已給了徐欣瑩衝刺機會，加上徐與鄭朝方的父親、前新竹縣長鄭永金都有藍營背景，更讓正藍軍楊文科在這場選戰中腹背受敵。

眼看投票日僅剩4個月，楊文科儘管民調看似高漲，但聲勢一直衝不高；徐欣瑩網路戰打得火熱，民進黨內更傳出只把徐欣瑩當勁敵，讓蔡英文輔選列車第1站就開到新竹。竹縣選情熱度攀升，卻少見國民黨有何布局，若稍有差池致使楊文科中箭落馬，該負起最大責任的，恐是堅持打破黨內機制的黨主席吳敦義。

(中國時報)

新聞分析－關鍵戰 台中贏國民黨… 小英盼「非執政縣市 也有機會執…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。