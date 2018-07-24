小英盼「非執政縣市 也有機會執政」

2018年07月24日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

對年底九合一選戰，蔡英文總統昨天表示，民進黨無論在中央或地方執政都有不錯成績，她對團隊的表現有信心，也有往前推進的目標，希望在年底縣市長選舉中，民進黨已執政縣市，仍繼續執政，非執政縣市也有機會執政，讓地方選民可以有不同感受。

蔡英文總統昨天在台東與媒體茶敘，對於此行是否在為民進黨台東縣長候選人劉櫂豪造勢？蔡英文表示，台東行程由劉櫂豪安排，走訪許多原住民部落，此行三個目的分別是推觀光、農業和了解部落建設和長照。

她說，台東對她而言很重要，是必須來關切的地方，其發展潛力也不容小覷，因此無論中央或地方都會盡全力讓台東有更好的發展機會。

至於年底九合一選舉，蔡英文強調，對團隊非常有信心，民進黨的地方執政成績不錯，地方治理也展現其能量，中央行政團隊則在行政院長賴清德領導之下，總體經濟表現不錯，很多改革也都有初步成果，各項基礎建設和公共建設也如火如荼展開，「人民終究會感受到，會肯定我們。」

民進黨執政縣市包括宜蘭縣、彰化縣、嘉義市，甚至台中市長林佳龍之前都傳出選情告急，蔡英文已多次前往各地固票，並希望拿下在年底選戰從國民黨手中拿下台東縣。

但是在台東縣前縣長吳俊立擔任饒慶鈴後援會會長，下達輔選指令，現任縣長黃健庭亦欽點饒慶鈴為接班人，饒也以延續黃的政績為競選主軸，2人經常聯袂出席縣府各項活動，藍營幾乎已完成整合。地方人士認為，在黃健庭執政團隊密集開出利多的情況下，加上蔡政府諸多施政爭議，饒慶鈴的聲勢目前逐漸看漲。

(中國時報)