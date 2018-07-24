台海防衛戰 蔡稱是我們責任

蔡英文總統昨到池上觀光工廠購買名產，並親自體驗做洛神口味「米香」，當她品嘗成品時，陪同的農委會主委林聰賢突然說，「米香在中元普度時要拜整箱。」蔡英文驚覺：「我正在吃這個，你講什麼中元普度。」引來一陣哄堂大笑（文：崔慈悌 圖：總統府提供）。左圖為國軍聯合反登陸作戰操演（軍聞社）。

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中國時報
／綜合報導

國軍修訂台海防衛作戰計畫，傳出一旦兩岸兵戎相見，我方需全靠自己，美軍不提供一兵一卒。蔡英文總統昨天表示，台灣的國防和自我防禦的能力，確實是我們的責任，至於相關各方會做什麼樣的反應，「現在說這些都言之過早」。

灘岸殲敵 只提供情報

兩岸資源懸殊，台灣屬於弱勢一方，外傳國軍依據「濱海決勝、灘岸殲敵」所擬定的防衛構想，已和美方交換意見，得到美方高度認同與肯定，一旦台海有戰爭，防衛構想中並未設想美軍出兵救援，都是靠國軍自己打，軍方只希望美方能提供情報。

蔡總統昨與媒體在台東茶敘，針對媒體詢問兩岸若有戰爭，「是否完全靠自己打？」她說，維持區域和平穩定，是大家共同的責任，「但我也必須說，台灣的國防和自我防禦的能力，確實是我們的責任」，又說，我們必須要盡最大的力量防衛台灣，有效的嚇阻對方軍事的企圖跟行動。

國防安全 須自我掌控

至於美國是否不派一兵一卒？她說，相關各方在特定的衝突裡，會做什麼事情或反應，現在談論是言之過早。

國防部昨亦強調，國軍是中華民國的軍隊，我們堅信「自助而後人助」，國防安全必須掌握在自己的手中，國軍堅定自我防衛決心及力量，戮力建軍備戰，使敵忌憚高昂的戰爭成本，不敢輕啟戰端，產生嚇阻效果，有效發揮總體戰力，迫使敵任務失敗。

國防部指出，「德不孤，必有鄰」，中華民國向來扮演區域和平維護者的重要角色，相信世界上和我國一樣捍衛自由、民主與人權核心價值的國家，都是合作的夥伴與盟友，共同為區域穩定貢獻心力。

另關於香港《南華早報》報導，美陸正值貿易戰，美不願再與陸對立，恐讓蔡英文8月過境紐約或華府一事生變。但蔡英文說，外交部已在規畫出訪行程，準備就緒後，就會對外說明。

過境恐生變 媒體臆測

《南華早報》報導臆測性太高，準確性不高，通常出訪安排過境會考慮實際的需求和便利性，以此行去中南美洲友邦為例，就是以行程的便利性和安全為重要考量。

(中國時報)

小英盼「非執政縣市 也有機會執… 降低兩岸衝突 才是穩健作法

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