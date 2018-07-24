降低兩岸衝突 才是穩健作法

2018年07月24日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮接受CNN專訪時說，若台灣缺乏美國的軍事支持，將難抵擋中國大陸的武力攻占。學者認為吳所言雖是爭取美方支持，但太過直白，恐影響國軍士氣，且聯美制陸恐非萬全之策，應改善兩岸關係才是降低衝突的穩健作法。

淡江大學國際研究學院院長王高成說，兩岸軍事實力差距愈來愈大，吳釗燮說法某種程度也反映軍事現況；國防部過去都強調國防自主，並非完全依靠美方，吳雖是希望爭取美方支持，但說法太過直白，恐影響國軍士氣。

王高成說，美國近來確實提升對台安全政策，但美方有一貫的一中政策，對台灣需求，「不會照單全收」；台、美沒有邦交，也沒簽訂雙邊協防，台灣不能過度寄託希望在美國。

王高成說，現在並非冷戰氛圍，美國現階段不可能與台灣建立軍事同盟關係，但可能會視需要提供防禦性武器；惟川普政策搖擺，台灣不能只靠聯美制陸，應改善兩岸關係才是降低衝突的穩健作法。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑說，美國若要像1996年飛彈危機一樣「實兵介入」的可能性太低，若是船艦靠港，可能至多是補給艦避颱風，或停泊外海，不太可能發生美國軍艦再度駛入左營或蘇澳軍港。

林穎佑說，美方雖不可能實兵介入，但可能有進一步的軍事情報交流，比如美國的雷達與衛星比台灣先進，未來可在偵蒐系統、戰術上支援台灣；若美國在軍事情報、軍售都不幫助，台灣確實會如吳釗燮所言，變得比較弱勢。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中說，美國自從1979年後一直是台灣的隱性盟友，外交部也是最看重台美關係，吳釗燮說法無可厚非；但就美國軍事支持這一點，我國防部可能會認為應在最大程度依靠自己防衛台海，建議政府應該整合戰略思考，在外交、兩岸、國防上有整體戰略思考。

(中國時報)