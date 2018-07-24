台美軍事合作 不等於軍事同盟

2018年07月24日 04:10 中國時報 呂昭隆

外長吳釗燮昨接受CNN專訪時說，「總統蔡英文決心維持兩岸現狀，若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領」；吳所謂的「軍事支持」，說的很籠統模糊，依當前美中台三邊關係，美國對台支持，能做的只有軍售和外交。台美有軍事合作，但不可能發展到軍事同盟關係。

美國對台灣的「軍事支持」，而且是「持續」的軍事支持，就是軍售。不管美國給的武器裝備是不是台灣需要的，軍售具有高度的政治象徵意涵，所以台灣一定埋單，就是因為軍售代表美國仍「持續軍事支持」台灣。

當然，美方也藉著軍售順勢了解國軍戰力，美國也會下指導棋，過去曾來台評估三軍戰力，對台海防衛作戰也有其定見，但不管美方如何「持續軍事支持」台灣，除了軍售，一概是動口不動手，只是一個旁觀者，而不是參與者。更重要的是，美方一直小心翼翼，避免掉入陷阱，不小心捲入一場戰爭。所有大國與小國交往時，都會做這樣的設防。

至於吳釗燮所說的「台灣易受北京武力占領」，亦即台海防衛戰爭怎麼打？海空軍與陸軍爭論數十年，表面上，似得到「海空優先」共識，但在軍種本位主義影響下，如果是海空軍當國防部長，自是奉行，如果是陸軍當家，多少會有些彈性調整，替地面部隊爭取在防衛作戰中的角色。

美方的扮演角色就是在一旁提供意見，例如美國防部在「2012年中國軍力報告」指出，若台海一旦爆發戰爭，共軍對台可能採取方式，包括發射飛彈、空中阻攔、在台灣港口設置水雷，或宣布到台灣船隻必須經大陸檢查等間接性方式，封鎖台灣領空和沿海等。這種「海空優先」論調，雖是老生常談，但還是可以當做國軍是否偏離建軍方向的參考。

不過，隨著大陸軍力增長，我早已不具優勢，美現又有所改變，轉而支持我灘岸決勝負的防衛計畫。對美而言，不管國軍怎麼打防衛作戰，所謂「持續軍事支持台灣」，能做的，最多僅止於情報提供，絕不會出兵助陣。

(中國時報)