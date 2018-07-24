政院黑箱 良田銳減6萬公頃

抗議行政院國土計畫審議會黑箱作業，地球公民基金會山林國土組專員吳其融（左）與執行長李根政（右）拿起圖板，比對及說明國土計畫遭刪減內容。（實習記者宋以安攝）

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中國時報
／台北報導

蔡政府言必稱土地正義、農地農用。但地球公民基金會等團體昨赴行政院，抗議政院黑箱審查全國國土計畫時，提高優良農地的門檻，此舉將使約有6萬公頃，相當2300座大安森林公園的農地，不必列為第1類農地。

全國國土計畫4月27日公告施行，經90天公展期後，在周六（28日）屆滿，該計畫將國土分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」；其中「農業發展區」又細分為5大類，第1類保障農業使用，限制最嚴格。

前內政部長葉俊榮在3月表示，保留農地總量約74到81萬公頃，但依政院版最新設定條件，81萬公頃上限雖不變，但約有6萬公頃農地將因第1類優良農地（純農用土地）門檻加高，無法劃入。

環團對此深以為憂，他們說，內政部版全國國土計畫計有286頁，但在政委張景森黑箱裁示下，剩下116頁，提高農業發展區第1類的門檻，將使農地弱化的風險提高。但張景森說，全國國土計畫是目標性、政策性及整體性的計畫，並不需要詳細的文字，刪至100多頁，還嫌太多。

地球公民基金會執行長李根政表示，依行政院3次國土審議會會議紀錄，委員並沒有要求縮減內容，但張景森的裁示，使得前面100多場公民參與內容就被大幅縮減，行政院審議會變成橡皮圖章，過程黑箱。

台灣環境資訊協會祕書長陳瑞賓感嘆，如果張景森一句話，100多頁的內容就不見了，那請寫進決策程序裡面。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融則說明，農業發展區第1類的劃設條件是「土地面積完整達25公頃，農業使用面積達80％之地區」，但政院審查後，再加上需符合「投資重大農業設施或者劃設為農產業經營專區的地區」條件，否則就會被劃設為農業發展區第2類，這將會導致第1類優良農地劃設面積大幅限縮。

民間團體在異議書中要求，政院應補正被刪之處，全面調整國土計畫並課責，第1類農地門檻應維持內政部版。對於環團抗議，政院則由交通環境資源處副處長吳政昌代表接受異議書。

(中國時報)

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